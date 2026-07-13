Josele Lacomba cumple un sueño de infancia: llevar a Orishas al sur de Gran Canaria con Isla Bella Fest

Josele Lacomba lleva prácticamente toda su vida emprendiendo. Empezó con apenas 17 o 18 años, cuando abrió su primer negocio en el sur de Gran Canaria, y desde entonces no ha dejado de idear proyectos vinculados al ocio, la hostelería y el entretenimiento. Ahora afronta uno de los retos más especiales de su trayectoria: organizar un concierto de Orishas, el grupo cubano que marcó su infancia, dentro de la primera edición de Isla Bella Fest.

“Para mí marcaron un antes y un después en mi infancia y en la música cubana. Es un honor y un logro poder traerlos”, reconoce. El proyecto supone, además, salir de su entorno habitual. La mayor parte de sus negocios se encuentra en Telde, donde ha desarrollado durante años distintas iniciativas relacionadas con el ocio. Isla Bella Fest representa, por tanto, un movimiento fuera de su “zona de confort” y una apuesta por crecer en un nuevo espacio.

Emprender desde la adolescencia

La trayectoria empresarial de José Lacomba comenzó muy pronto. Su primer negocio fue Copas del Búnker, también en el sur de Gran Canaria. Desde aquella experiencia inicial, asegura que su evolución ha sido progresiva, basada en aprender de cada proyecto y tratar de mejorar con cada nueva iniciativa.

“Desde ahí hemos ido poco a poco intentando crecer y siempre intentando mejorar cada vez que hacemos algo”, explica.

Aunque se define como una persona tímida en su vida personal, reconoce que en el ámbito profesional disfruta del contacto directo con el público. Ese interés por el trato con las personas terminó orientando su actividad hacia la hostelería, el ocio nocturno y la música en directo.

“Siempre me ha gustado tratar con la gente. Me gusta mucho este mundo. En mi vida personal soy muy vergonzoso, pero en el ámbito laboral me gusta estar con las personas”, señala.

Isla Bella Fest nace precisamente de esa vocación: crear una experiencia en la que la música, el ambiente y la convivencia entre distintos públicos tengan el mismo protagonismo.

Orishas, el gran sueño del cartel

El principal reclamo del festival será Orishas, una de las formaciones más emblemáticas de la música cubana contemporánea. Su incorporación al cartel no es únicamente una apuesta comercial, sino también un objetivo personal cumplido para La Comba.

El empresario llevaba tiempo trabajando para conseguir su contratación y considera que su presencia puede convertir el evento en una jornada especialmente simbólica. El cartel se completará con artistas vinculados a Gran Canaria y a la comunidad cubana residente en la isla.

Entre ellos estarán Yet Garbey, Idel El Mulatito y su banda, además de DJ Sammyto, DJ Javi Pereira y Antony Robert, que serán los encargados de mantener la música durante los distintos intervalos del festival.

La programación busca conectar a generaciones diferentes. Orishas cuenta con un público consolidado, principalmente adulto, mientras que otros nombres del cartel tienen una mayor conexión con asistentes más jóvenes. El objetivo es que ambos perfiles convivan en un mismo evento.

Dos festivales en un mismo espacio

Una de las principales novedades de Isla Bella Fest será la adaptación de Ocean Club para ofrecer dos ambientes diferenciados. El recinto es conocido principalmente por sus fiestas en la piscina, pero en esta ocasión incorporará una zona completamente seca.

El espacio contará con barra, baños y todas las instalaciones necesarias para que quienes no deseen participar en la zona de piscina puedan disfrutar del concierto como en un festival convencional.

“Queremos que la gente sepa que puede venir a una pool party o puede venir a una zona seca, como en un festival normal. Serán como dos festivales en un mismo lugar”, destaca Lacomba.

Según el promotor, se trata de la primera vez que se desarrolla en Ocean una propuesta de estas características, con una separación clara entre el ambiente acuático y el área de conciertos. La iniciativa ha sido bien recibida por los responsables del recinto, que han facilitado el trabajo de la organización.

La intención es que esta primera experiencia sea el inicio de una colaboración duradera y permita impulsar nuevos formatos en el futuro.

Una década apostando por la música en directo

Lacomba también reivindica el papel que han desempeñado los pequeños empresarios y músicos locales en el crecimiento de la música en directo en Gran Canaria.

Recuerda que, alrededor de 2016, varios negocios comenzaron a programar actuaciones de manera habitual, en un momento en el que este formato todavía no tenía la presencia actual. Entre los artistas que participaron en aquellos primeros circuitos menciona a grupos como Aseres y músicos como Nani Jiménez.

“Fuimos de los primeros negocios que empezamos con la música en directo. Hoy el ocio de nuestra isla se ha construido en parte sobre aquello que empezamos empresarios y músicos hace diez u once años”, afirma.

A su juicio, Gran Canaria ha conseguido posicionarse con fuerza dentro del circuito musical nacional e internacional. Incluso sostiene que algunos artistas de fuera prefieren trabajar en la isla por la cantidad de actuaciones y oportunidades profesionales que encuentran.

El retorno emocional antes que el económico

Aunque Isla Bella Fest es un proyecto empresarial y requiere cumplir objetivos económicos, José Lacomba insiste en que su principal motivación no está relacionada únicamente con los números.

“El objetivo principal siempre ha sido trabajar porque nos gusta lo que hacemos. No pretendemos solo un retorno económico, sino un retorno moral que nos haga felices”, explica.

Su mayor reto es que el festival salga bien, que el público termine satisfecho y que la experiencia permita seguir desarrollando eventos cada vez más ambiciosos.

“Los números ya vendrán. Han venido con el paso de los años. Lo importante es que la gente se quede contenta y que este sea el primer paso para seguir haciendo cosas un poquito más grandes”, concluye.

Para el empresario, Isla Bella Fest supone mucho más que un nuevo negocio. Es la culminación de años de trabajo, una declaración de amor a la música cubana y la oportunidad de cumplir el sueño de recibir en Gran Canaria a uno de los grupos que acompañaron su infancia.