La Carpa bate su récord de público en Fuerteventura con The Jacksons y 17 noches de música

La Carpa 2026 ha cerrado sus puertas en la Playa de la Barca, en Sotavento de Jandía, después de completar la edición más multitudinaria de su historia. El festival organizado por DN7 Music encadenó 17 noches consecutivas de música, entre el 16 de julio y el 1 de agosto, y alcanzó el lleno absoluto en varias de sus principales jornadas.

La segunda edición dirigida por la promotora encabezada por David Navarro permitió elevar la capacidad del recinto hasta las 4.500 personas. El aforo ha crecido en 1.500 asistentes durante los dos últimos años, una ampliación con la que la organización ha tratado de responder al aumento de público sin renunciar a la seguridad y al carácter festivo del encuentro.

The Jacksons hacen historia en Fuerteventura

El momento más destacado de la programación llegó el 22 de julio con la actuación de The Jacksons. La histórica formación estadounidense se presentó por primera vez en Fuerteventura y ofreció en La Carpa su único concierto de este verano en Canarias.

La banda repasó un repertorio ligado al pop, el soul y el funk ante un recinto abarrotado. Para David Navarro, su presencia supuso “un hito no solo para La Carpa, sino para toda Canarias” y se convirtió en uno de los acontecimientos musicales más importantes celebrados este año en la isla.

La programación había comenzado el 16 de julio con el estreno de la fiesta Bresh en Fuerteventura. La jornada inaugural contó además con la aparición sorpresa del cantante puertorriqueño Luar La L, que se lanzó en varias ocasiones entre el público durante una actuación que colgó el cartel de lleno.

Del reguetón a la electrónica y la salsa

El apartado urbano tuvo otra de sus grandes noches el 21 de julio con Ñengo Flow. El artista puertorriqueño, considerado una de las figuras históricas del reguetón y el trap latino, protagonizó una de las convocatorias más multitudinarias del calendario.

La música electrónica también ocupó un lugar destacado. Aarón Sevilla actuó el 28 de julio junto a Alba Dreid y DJ Álex Monserrat, mientras que Wade encabezó el cartel del 23 de julio acompañado por Fran Hernández, Los Canarios, Miguel Bastida, Andrés Herrera y Cris Ocaña.

La sesión Oser Club reunió el 30 de julio a artistas como Chris Di Perri, Héctor Couto, Tony Guerra, Tuff Dub y Vitouk. La salsa tuvo su espacio el 24 de julio con Huey Dunbar, conocida voz de la formación neoyorquina DLG, acompañado por el DJ Evando Moreira.

El festival también reservó un papel relevante para el talento canario. Más de una veintena de artistas y DJ de las islas participaron en las diferentes jornadas, entre ellas la Canaria Tropical, la Arehucas Noche Blanca y distintas fiestas temáticas.

Las Chicas del Klan unen música y solidaridad

Uno de los estrenos de la edición fue el de Las Chicas del Klan, formación majorera integrada por cinco cantantes y cuatro bailarinas. El grupo actuó el 29 de julio con un espectáculo basado en ritmos latinos y urbanos.

Su participación sirvió además para realizar la primera aportación económica del proyecto denominado ‘Cada actuación, una esperanza’. La donación se destinó a la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico de Fuerteventura, entidad de la que el grupo es abanderado, con el respaldo de DN7 Music.

Una unión más estrecha entre música y deporte

La Carpa volvió a desarrollarse de manera paralela al Campeonato Mundial de Windsurf y Wingfoil de Fuerteventura. En esta ocasión, el vínculo entre ambas actividades se reforzó con la retransmisión en directo de la final del Mundial, que congregó a miles de personas en el recinto y terminó con el triunfo de España.

La entrega de premios del Mundial de Windsurf y Wingfoil también se celebró, por primera vez después de varios intentos, sobre el escenario principal del festival. Los deportistas galardonados participaron en una ceremonia nocturna que reunió música, competición y celebración en Sotavento.

El tramo final estuvo protagonizado por el dominicano Omega, que actuó el 31 de julio durante la Fiesta Red Bull. La última noche, celebrada el 1 de agosto, contó con DJ Candy Boy, DJ oficial de Yandel, y con Bandi2 como incorporación sorpresa.

Con las cifras de público más elevadas desde su creación y un balance sin incidencias destacadas, La Carpa consolida su crecimiento como una de las grandes citas musicales del verano en Fuerteventura.