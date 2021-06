La serie 'Only murders in the building', protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, se estrenará este próximo otoño en Disney+ España, dentro del catálogo STAR, y el drama biográfico 'Pam&Tommy', sobre la pareja formada por Pamela Anderson y el batería de Mötley Crue, llegará a la plataforma en 2022.

Disney+, un servicio de visionado de películas y series de Disney, Pixar, Marvel y National Geographic, entre otros, ha anunciado este viernes en un comunicado nuevos títulos para lo que queda de este año y el próximo, entre ellos 'Welcome to Wrexham' y 'Fleishman is in Trouble'.

Disney+ está disponible en España desde el 23 de febrero de este año, mientras que STAR es una marca de entretenimiento generalista que incorporó a su catálogo recientemente.

Uno de los títulos más esperados por el público es 'Only Murders in the Building', una comedia que se centra en tres completos desconocidos que comparten una peculiar pasión por los crímenes y de repente se ven envueltos en uno de ellos.

'Pam & Tommy', por su parte, cuenta la escandalosa historia de uno de los primeros vídeos virales: la grabación sexual del batería del grupo Mötley Crüe, Tommy Lee, y de la actriz Pamela Anderson, interpretados por Sebastian Stan y Lily James.

El documental 'Welcome to Wrexham' narra la historia de los habitantes de esta ciudad de Gales (Reino Unido), cuyo histórico equipo de fútbol fue adquirido por las estrellas de Hollywood Ryan Reynolds y Rob McElhenney. Los diez episodios del documental se estrenarán a lo largo de los próximos doce meses.

La serie 'Fleishman is in Trouble' está basada en una novela de Taffy Brodesser-Akner que trata sobre la vida, el amor y el compromiso. Todavía no se ha anunciado una fecha exacta para su estreno.