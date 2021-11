'La chica danesa', cinta de 2015 dirigida por Tom Hooper, le valió a Eddie Redmayne una nominación al Oscar como mejor actor protagonista. Pese a que es uno de los papeles más destacados de su carrera, el actor ha confesado estar arrepentido de haber aceptado el rol de Lili Elbe.

Hay quien asegura que el papel debería haber sido encarnado por una actriz trans, algo con lo que Redmayne está de acuerdo. "Ahora no aceptaría el papel. Hice esa película con las mejores intenciones, pero creo que fue un error", dijo en una entrevista con 'The Times'. "La discusión más grande sobre las frustraciones en torno al casting se debe a que muchas personas no tienen una silla en la mesa. Tiene que haber una nivelación, de lo contrario vamos a seguir teniendo estos debates", agregó.

'La chica danesa también' contaba en su reparto con Alicia Vikander, quien se llevó el Oscar a mejor actriz de reparto. Además, el filme fue candidato al galardón en las categorías de mejor diseño de vestuario y mejor diseño de producción.

Esta no es la primera vez que el actor defiende a la comunidad trans. El británico cargó contra J.K. Rowling a raíz de los comentarios supuestamente tránsfobos de la autora. "No estoy de acuerdo con los comentarios de Jo. Las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres y las identidades no binarias son válidas. Nunca quisiera hablar en nombre de la comunidad, pero sé que mis queridos amigos y colegas transgénero están cansados de este constante cuestionamiento de sus identidades, que con demasiada frecuencia resulta en violencia y abuso. Simplemente quieren vivir sus vidas en paz y es hora de dejar que lo hagan", declaró el protagonista de la saga 'Animales Fantásticos'.