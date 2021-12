El español Javier Bardem competirá por el Globo de Oro al mejor actor de drama por 'Being the Ricardos' en la 79 edición de los premios, que no se retransmitirán por televisión tras el boicot impuesto por los grandes estudios de Hollywood.

Por su parte, la película 'Madres Paralelas', del cineasta español Pedro Almodóvar, competirá por el Globo de Oro a la mejor película extranjera. Otras películas nominadas 'Dune', 'Coda', 'Belfast', 'King Richard' y 'The Power of the Dog' competirán por el galardón a la mejor película dramática. En la categoría de mejor musical o comedia las candidatas son 'Cyrano', 'Don't Look Up', 'Licorice Pizza', 'Tick, tick... Boom!', y 'West Side Story', anunció este lunes la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). La organización está decidida a entregar sus galardones en una ceremonia prevista para el 9 de enero del próximo año, a pesar de que la cadena NBC, que retransmitía los Globos de Oro desde 1996, no emitirá el evento por las acusaciones de corrupción y falta de diversidad entre la agrupación.