Caos y apocalipsis: 12 películas para despedir 2021 como merece

Termina el año y, como ya sucedió en 2020, el balance que deja tras de sí es amargo, cuando no desolador. La enojosa variante ómicron, con su asombrosa capacidad para la reproducción y el contagio, no ha hecho más que derrumbar los frágiles cimientos anímicos que parecían tomar forma a mitad de año. Así que, a la espera de que 2022 sea un poco más amable y luminoso, no hay mejor manera de despedir a este 2021 que de la peor manera posible: en este caso, con 10 películas que han celebrado el tránsito de la Nochevieja al Año Nuevo a base de psicópatas, apariciones satánicas, naufragios en alta mar, disturbios sociales o, simplemente, caos y apocalipsis.

1- 'La carreta fantasma' (Victor Sjöström, 1921) El 1 de enero de 1921 se estrenaba en Suecia este clásico del cine mudo, no en vano una de las películas favoritas de Ingmar Bergman. En plena Nochevieja, tres borrachos beben en un cementerio y uno de ellos, interpretado por el propio Sjöström, recuerda una vieja leyenda: si un pecador es la última persona que muere antes de terminar el año, deberá conducir durante un año entero la Carreta Fantasma que recoge las almas de los muertos. Un icónico drama de terror, pura historia del cine, dotado de fascinantes atmósferas fantasmagóricas y asombrosos efectos especiales en forma de superposiciones. Disponible en Filmin. 2- ‘La aventura del Poseidón’ (Ronald Neame, 1972) Fastuosa producción de Irwin Allen, maestro del cine de catástrofes de los 70, relata el naufragio de un lujoso transatlántico durante la fiesta de Nochevieja, tras ser alcanzado por una gigantesca ola de 30 metros causada por un movimiento telúrico submarino y quedar dramáticamente quilla arriba. Necesario reparto de estrellas (Ernest Borgnine, Red Buttons, Leslie Nielsen, Shelley Winters…) para un clásico del subgénero que contó en 2006 con un buen ‘remake’ (‘Poseidón’) a cargo del siempre efectivo Wolfgang Petersen. Disponible en alquiler en Prime Video y Google Play. El ‘remake’, disponible en ‘streaming’ en HBO Max. 3- ‘Fin de año maldito’ (Emmett Alston, 1980) El título, harto explícito, ya lo dice todo. Impagable producción de la Cannon, su acción transcurre en una fiesta de Año Nuevo en la que actúan diversos grupos punk y new wave, y que está siendo retransmitida en directo. La presentadora recibirá la inquietante llamada de un tipo que le asegura que cometerá un asesinato cada vez que llegue el Año Nuevo en un huso horario distinto de Estados Unidos, ella incluida. Un ‘slasher’ de saldo, pero también irresistible, quizá por su humor involuntario, su nutrido catálogo de muertes o su psicópata con careta. Disponible en FIlmin. 4- 'El tren del terror' (Roger Spottiswoode, 1980) Un ‘slasher’ enorme protagonizado por la reina del género en los 70-80, Jamie Lee Curtis, y el veteranísimo Ben Johnson (actor en filmes de John Ford, Peter Bogdanovich y Sam Peckinpah). La acción: una típica fiesta de graduación –de estudiantes de medicina– en la que correrán ríos de alcohol y habrá sexo. El escenario: un tren a toda marcha. Pero en vez de diversión y sexo, lo que hay es un psicópata armado de un cuchillo que quiere vengar una afrenta del pasado en una trágica noche de fin de año. Dirige Roger Spottiswoode, un tipo listo que aprendió como montador de Peckinpah y luego dirigió ‘Bajo el fuego’. Disponible en Plex. 5- 'Cazafantasmas II' (Ivan Reitman, 1989) Segunda entrega de las correrías cómico-fantásticas contra los ectoplasmas de Bill Murray, Ernie Hudson, Dan Aykroyd y Harold Ramis. Estos dos firman el guion, Ivan Reitman dirige y Sigourney Weaver restaura obras de arte y cuida de su bebé. Cinco años después del primer filme, y como no hay fantasmas a los que cazar, viven recluidos en el anonimato conduciendo cutres programas televisivos sobre fenómenos paranormales o actuando en fiestas infantiles. Pero un hechicero del pasado busca un recién nacido para reencarnarse en él la última noche del año. Disponible en Apple TV+, Rakuten TV y Google Play. 6- 'Four rooms' (Varios directores, 1994) Un manifiesto ‘indie’, con cuatro episodios dirigidos por Quentin Tarantino, Alexandre Rockwell, Robert Rodriguez y Allison Anders. La acción acontece durante la Nochevieja en un hotel de Los Ángeles. Tim Roth es el botones que encadena cada historia en una habitación distinta, donde encuentra de clientes a Antonio Banderas, Jennifer Beals, Madonna, Bruce Willis o el propio Tarantino. Hay brujas, gánsteres y un juego diabólico inspirado en un episodio de ‘Alfred Hitchcock presenta’: o enciendes 10 veces seguidas tu mechero o te cortan el dedo meñique. Disponible en Apple TV+, Rakuten TV y Google Play. 7- 'Días extraños' (Kathryn Bigelow, 1995) Ambientada en Los Ángeles en la paranoica, distópica noche del 31 de diciembre de 1999, cuando parecía que el fin del milenio precipitaría el Apocalipsis, ‘Días extraños es una obra fascinante y visionaria por la que parece no haber pasado el tiempo, tanto que parece haber sido rodada hoy. El racismo, la violencia policial, la lucha social, el caos urbano y la realidad virtual, en una América en llamas, a partir de la figura de un exagente que trafica con imágenes grabadas a partir de recuerdos ajenos y el asesinato de un rapero por la policía. Excitante y febril como el propio fin de los tiempos. Disponible en Filmin. 8- 'El fin de los días' (Peter Hyams, 1999) Baqueteada injustamente por la crítica de la época, la película de Peter Hyams supo expresar, desde las más altas cotas de delirio demoníaco, los miedos que envolvieron el chiflado tránsito entre 1999 y 2000. Aquí, un expolicía alcohólico y traumatizado por el asesinato de su familia (Arnold Schwarzenneger) deberá enfrentarse al mismísimo Satanás (Gabriel Byrne), que ha vuelto a la Tierra tras mil años en el infierno para fecundar a una joven en la medianoche de Año Nuevo y convertirla en madre del Anticristo. Sangre, fuego y locura ilimitada para celebrar la Nochevieja. Disponible en alquilera en Apple TV+, Google Play, Microsoft Store, Prime Video y Rakuten TV. 9- 'Asalto al distrito 13' (Jean-François Richet, 2005) El realizador francés Jean-François Richet se atrevió con el remake de una obra de culto de John Carpenter, ‘Asalto a la comisaría del distrito 13’, que era a su vez una remodelación del wéstern ‘Río Bravo’. El guion lo firma James DeMonaco, creador de la saga de ‘La purga’, quien cambió de ciudad –Detroit por Los Ángeles– y acentúo la tensión del original –el sitio a una comisaría a punto de ser clausurada por parte de bandas de delincuentes– ambientándolo en la noche de fin de año. Ethan Hawke es el policía que intenta impedir que rescaten al mafioso Laurence Fishburne. Disponible en Movistar+. 10- ''Mi gran noche' (Álex de la Iglesia, 2015) Raphael. Los ensayos de una gala especial de Nochevieja. Por el momento, nada extraño. Real como la vida navideña misma. Pero es Álex de la Iglesia quien dirige el filme, así que no va a ser ni sobre Raphael ni la tradicional fiesta televisiva para celebrar la llegada del nuevo año. Una veterana estrella enfrentada a un cantante de 'hits' de música latina acosado por las fans. Unos extras cansados y hambrientos a punto de rebelarse mientras simular ser felices ante las cámaras. Los presentadores son odiosos. Comedia coral, anárquica, paródica, muy negra. Disponible en FlixOlé, HBO Max y Movistar+. 11- ‘Matar a Dios’ (Caye Casas y Albert Pintó, 2017) Merecido premio del público en Sitges-2017, la ópera prima de Casas & Pintó es una estupenda comedia negra ambientada, por supuesto, en la noche de fin de año. En ella, cuatro miembros de una familia se disponen a celebrar la fiesta en un caserón aislado en el bosque cuando irrumpe en el hogar un vagabundo enano que asegura ser Dios. Ahí no queda la cosa, pues les anuncia que, cuando salga el sol del nuevo año, exterminará a la especie humana, pero antes les ofrecerá la oportunidad de elegir a dos únicos supervivientes. Risas congeladas para un cruel retrato de las miserias del ser humano. Disponible en Filmin, FlixOlé y Prime Video. 12- 'Todos mis amigos están muertos' (Jan Belcl, 2020) El cine polaco no solo ha dado directores del prestigio internacional de Andrzej Wajda, Roman Polanski, Krzysztof Kieslowski, Agnieszka Holland o Pawel Pawlikowski. De vez en cuando deja el frío y los temas serios y se sumerge en ‘thrillers’ adolescentes como este, com elementos de terror y comedia negra repartidos durante los muchos acontecimientos que acontecen durante la celebración de Nochevieja por parte de un grupo de amigos. Hay ‘slasher’, gore, erotismo, reacciones violentas y secretos que salen a la luz. Pese a su patina estadounidense, tiene una factura muy elaborada. Disponible en Netflix.