Pedro Casablanc: "El capitalismo y el sistema usurario a su alrededor nos tienen hechos prisioneros"

El actor Pedro Manuel Ortiz, más conocido como Pedro Casablanc (Casablanca, Marruecos, 1963), es uno de los rostros más reconocidos del cine y la televisión española. Ha trabajado con grandes directores como José Luis Garci, Isabel Coixet, Alejandro Amenábar o Pedro Almodóvar.

¿Por qué hay que ir a ver “Torquemada”?

La gente debería ir siempre al teatro, debería leer y debería estar cerca de los acontecimientos culturales. Hay un vídeo de Saramago que corre por las redes en el que el escritor luso dice que a todo el mundo se le recomienda hacer ejercicio, pero que a los deportistas profesionales no se les dice que deben de leer. Además hay que salir de casa. El teatro transmite buenas vibraciones, cultura y formas de pensar diferentes.

Es una obra algo desconocida.

Sí, es una novela fundamental de la literatura española y no la ha leído casi nadie. Creo que debería enseñarse en las escuelas. La ponemos en teatro para resaltar la figura de Galdós en el centenario de su muerte (1920) y para resaltar la figura de uno de los personajes más complejos de la literatura, un avaro.

¿Representar varios personajes a la vez es un reto?

Sí, pero a los actores nos gusta desdoblarnos y ser otras personas. Sobre todo cuando los personajes son tan ricos como los que propone Galdós. Son cuatro personajes y se despliegan en varios más. Durante la función son casi diez. Hacerlo solo en escena, cambiar de vestuario, voces y actitud corporal claro que es un reto. Pero es nuestro trabajo y hay que forzar estos retos al máximo porque la competencia del teatro es Netflix así que tenemos que hacerlo lo mejor posible para llegar al público.

Con la pandemia, los ricos son más ricos y hay más pobres. ¿La usura, el tema central de la obra, sigue vigente?

Eso es lo que nos depara el futuro. La usura se ha hecho con todo. Desde el móvil, a los bancos, a los bancos a través del teléfono móvil. Nos ha obligado a hipotecarnos y a pagar por cosas que ni siquiera sabemos que tenemos. Para leer cualquier cosa en el teléfono tienes que aceptar algo. Siempre tienes que firmar contratos de riesgos laborales para que los que te contratan no tengan ningún compromiso si luego te ocurre algo. El capitalismo y el sistema usurario que se ha formado alrededor nos tiene prisioneros. Cada vez necesitamos más dinero para abordar esta sociedad. Y eso sigue siendo usura.

Es uno de los secundarios más reconocidos de España. ¿Ser ahora protagonista es satisfactorio?

Llevo en el teatro desde los 15 años y he hecho personajes de todo tipo, más grandes y menos grandes. Últimamente he hecho muchos monólogos y estando solo tienes que ser el protagonista. No hay más remedio. El teatro ha sido el lugar donde he tenido mi centro, mi casa y mi aprendizaje. En cine y televisión, hasta ahora no he tenido la oportunidad de hacer tantos papeles protagonistas y me gustaría, la verdad. Ningún actor piensa al inicio de su carrera en ser solo secundario. Lo es por circunstancias, pero todos aspiramos a ser protagonistas.

Estuvo en “La Fortuna” de Amenábar, una serie internacional. “La Casa de Papel” es una serie universal ¿Las producciones españolas llegan más lejos que antes?

Las plataformas nos han abierto unas ventanas al mundo entero y han universalizado el trabajo que hacemos. Antes, el cine español, quitando a Buñuel o Almodóvar, apenas se veía fuera de nuestras fronteras y eso está cambiando. Ahora hay productos de consumo muy fácil y rápido que llegan a mucha velocidad a todo el mundo. Entre esos productos los hay de mayor calidad y de menos. Amenábar es un grandísimo director y “La Fortuna” es una gran serie. No sé si tiene la aceptación universal de “La Casa de Papel”, que por cierto no he visto.

¿La universalización puede hacer que el cine español pierda su esencia? ¿Podría haber triunfado “Farmacia de Guardia” como “La Casa de Papel”?

Puede ser, pero mira la eclosión del cine y las series turcas. Hay un tipo de cine y de tele que se hace para ser consumido de forma muy popular. Con “Farmacia de Guardia” quién sabe, igual si cuando se hizo hubiera existido Netflix hubiera sido un éxito por ver cómo era la cosa española costumbrista. A través de las plataformas, por ejemplo, “Amar en tiempos revueltos” podría ser un éxito en el mundo entero.

Usted es uno de los malos por excelencia. ¿Con qué villano se queda de su carrera?

Con “El Feo”. Era un personaje de la serie “Cannabis”, una producción francesa que está en Filmin. Era un villano árabe que hablaba varios idiomas, un mafioso de la droga. Creo que es el villano más terrible que he hecho y con el que estoy más contento y satisfecho.

Ha trabajado con grandes directores como Coixet, Almodóvar o Garci. ¿Qué tal?

No podría quedarme con uno. Con Garci, por ejemplo, tuvimos un relación muy amistosa. Soy muy cinéfilo, pero no llego a la altura de su cultura. Estuvimos hablando del guion de “Nostromo”, la película de David Lean, el director de “Lawrence de Arabia”. Un día, en el rodaje de “El Crack Cero” se presentó con un guion original escrito a máquina de Lean y me lo regaló. Le tengo mucho reconocimiento y le estoy agradecido por haberme dado el relevo de Bódalo en “El Crack”. Ojalá volviera a dirigir una película.

Almodóvar defendió la nueva película de Spiderman. ¿Es bueno que la gente vuelva a las salas?

Sí, claro. Y yo también la apoyo. La última película que he visto es “West Side Story” y es una maravilla. He ido dos veces verla. Soy de sala, aunque vea cine en casa. Cualquier iniciativa que sea ir a ver películas en sala la apoyo. El cine en una sala no se ve como en casa. Eso está claro.