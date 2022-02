Las películas españolas con las que Netflix quiere arrasar en el mundo

El pasado noviembre, Netflix estrenó un nuevo sitio web (el adictivo top10.netflix.com) que permite saber cuáles han sido los títulos más vistos en la plataforma durante la semana anterior y desde el principio de los tiempos. La métrica usada es, además, menos dudosa que la adoptada a finales de 2019, cuando lo que importaba era el visionado y un simple chapuzón de dos minutos contaba como tal. En la nueva web se contabilizan las horas de vida que usuarios de alrededor del mundo han invertido en películas y producciones televisivas marca Netflix: bastante más interesante.

Este 'Top Of The Pops' sería aún mejor si las listas de títulos más populares de la historia tuvieran en cuenta más que los 28 días después del estreno (no todo encuentra su público más o menos inmediatamente), pero por el momento vamos a tener que conformarnos con esta foto incompleta.

Algunos cineastas españoles deben estar más que conformes. Es el caso del bilbaíno Galder Gaztelu-Urrutia, cuya fábula distópica 'El hoyo' ocupa el segundo puesto en el Top 10 de películas en lengua no inglesa más vistas en la historia de la plataforma, solo superada por la peli alemana de vampiros 'Cielo rojo sangre'. O el barcelonés Lluís Quílez, cuyo 'thriller' 'Bajocero' está situado en el ranking justo por debajo de 'El hoyo'. ¿El 'streaming' está matando al cine? Quien debió quedarse muerto fue Quílez al saber que su película (o al menos el 70% de la misma, lo que Netflix contaba a principios de 2021 como visionado) había sido vista en 47 millones de hogares solo 28 días después del estreno.

La Academia de Hollywood sigue siendo algo reacia al 'streaming' (solo tres de las diez nominadas a mejor película son producciones nacidas en alguna plataforma), pero la conversación cultural está dejando claro que una película descubierta en plataformas puede tener para el espectador el mismo valor que una vista en cine. Los directores pierden, en muchos casos, el baño de glamur de ver su película estrenada en salas, pero a cambio saben que hay gente, mucha gente, viéndola en países lejanos en el primer fin de semana. Entre el 31 de enero y el 6 de febrero, 'A través de mi ventana', adaptación del romance de Wattpad a cargo del barcelonés Marçal Forés, fue la película de habla no inglesa más vista no solo en España, sino también Italia, Mauricio y una gran parte de América Latina.

Los posibles 'hits' a punto de llegar

Desde Netflix nos detallan algunas de las películas españolas con las que esperan capturar globos oculares de aquí a final de año. En el primer semestre llegará 'Las niñas de cristal', la película de Jota Linares ('¿A quién te llevarías a una isla desierta?') sobre dos jóvenes bailarinas envueltas en una relación obsesiva hasta el punto de la desconexión con la realidad: ¿una versión local de 'Cisne negro'? Tampoco tardará en estrenarse 'Amor de madre', comedia de Paco Caballero ('Donde caben dos') sobre un novio plantado en el altar (Quim Gutiérrez) y su forzada luna de miel con su propia madre (Carmen Machi), excursión a Mauricio, para más señas: ¿triunfará esta película en la isla como lo ha hecho 'A través de mi ventana'?

También en 2022, aunque todavía no hay fechas concretas, llegarán el thriller 'Centauro', remake de la francesa 'Burn out' dirigido por Daniel Calparsoro y con Àlex Monner en el papel de motorista que empieza a transportar droga para saldar una deuda; 'Rainbow', nueva película como director de Paco León, versión libre de 'El mago de Oz' con Dora Postigo (hija de Bimba Bosé) como Dorothy último modelo, o 'Un hombre de acción', con Juan José Ballesta en el papel del Robin Hood navarro Lucio Urtubia, "atracador, falsificador, anarquista y, sobre todo, albañil", en palabras del director Javier Ruiz Caldera, que de nuevo elucubra sobre un héroe nacional tras 'Anacleto' y 'Superlópez'.