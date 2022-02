Anna Chlumsky, la (tardía) revancha de 'Mi chica'

Maravilló a toda una generación con aquel primer beso a Macaulay Culkin al pie de un lago, para luego enseñarles qué era la muerte y marcarles con un miedo desmesurado a las abejas. Anna Chlumsky (Chicago, 1980) superó un duro casting para convertirse en la Veda de 'Mi Chica', el popular melodrama de los años 90 en que dos amigos preadolescentes se asoman a la vida adulta durante el verano de 1972, a ritmo de 'My Girl' de The Temptations. Los niños fueron al cine esperando ver otro 'Solo en casa' en aquel otoño de 1991 y se toparon contra una cinta de final funesto.

La chica de Macaulay Culkin era despierta, pizpireta y afrontaba con cuajo que su padre viudo trabajara en una funeraria. Pero no había quien aguantara la pérdida de su mejor amigo manteniendo la sonrisa diastémica, esos dientes separados con que Anna Chlumsky, antes que Vanessa Paradis, cautivaba.

Más de tres décadas después, Anna Chlumsky vuelve en Netflix con '¿Quién es Anna?', que se adivina como su consagración, ya en la edad madura. Dará vida a Vivian, la periodista que destapa a la impostora Anna Sorokin, la joven rusa que se hizo pasar una acaudalada millonaria alemana para estafar a la élite de Nueva York. Con el sello de Shonda Rhimes ('Anatomía de Grey' y 'Los Bridgerton'), '¿Quién es Anna?' lo tiene todo para convertirse en el próximo éxito de la plataforma. Anna Chlumsky mantiene una relación de amor/odio con Julia Garner, en el papel de la impostora que investiga. Para la protagonista de Mi chica, ¿Quién es Anna? se presenta como la oportunidad de resarcirse de los años que cayó en el olvido.

Tras el taquillazo de su debut cinematográfico, Anna Chlumsky pinchó con la secuela de 'Mi chica'. Tampoco recibió buenas críticas 'Buscadores de oro: el secreto de la montaña de los osos', donde compartía protagonismo con Christina Ricci. Probó suerte con la lacrimógena 'El deseo de un niño' y la serie 'Cupid'. Y desde a finales de los 90 desapareció de las pantallas, no por decisión propia. "Estaba en la pubertad y ya no era mona", confesó en la CNN: "Hice muchas audiciones y simplemente no funcionó, eso me pasó factura porque, siendo adolescente, no es divertido que te digan que ya no gustas". Steven Spielberg estuvo entre los que le cerraron la puerta: no la vio en 'Parque Jurásico'.

Chlumsky se matriculó entonces en Estudios Internacionales, y conoció al que sería su marido y padre de sus dos hijas, Shaun Ho. Se trasladó a Nueva York, trabajó de crítica gastronómica –su padre es chef– y en la editorial HarperCollins. Se resignó a una vida anónima, pero el gusanillo de la actuación no desaparecía. En 2007 consiguió pequeños papeles en televisión que la llevarían a que el prestigioso guionista Armando Iannucci la incorporase al reparto de la sátira política 'In the loop'. Tres años después, la volvió a llamar para 'Veep', aclamada comedia de la HBO con siete temporadas: Anna Chlumsky interpretaba a la jefa de gabinete de la vicepresidenta de EEUU. Gracias a este papel, ha conseguido hasta seis nominaciones a los Emmy como mejor actriz de reparto. Netflix mediante, tal vez consiga ahora ocupar el lugar que su fulgurante comienzo prometía y llevarse, por fin, el Emmy.