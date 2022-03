Courtney Cox también estará en la nueva entrega de la saga Scream. La antaño protagonista de Friends confirmó su presencia como Gale Weathers en la que será la sexta entrega de la franquicia de terror producida por Paramount y Spyglass.

Fue durante su presencia en el podcast 'Just for Variety' de Marc Malkin donde Cox anunció su partipación en el filme. "Ayer recibí el guion. Y aún no lo he leído. Lo acabo de recibir, y estoy tan acostumbrada a recibir, ya sabes, guiones de Shining Vale (su nueva serie de comeida y horror), que son 26 páginas, y estoy, 'Vaya, tengo que leer un guion'. Estoy emocionada de decir eso", decía la actriz en el podcast donde adelantó que, probablemente, el rodaje se iniciará en Canadá durante el próximo mes de junio.

El pasado 14 de enero se estrenó Scream 5, que recaudo en cines casi 140 millones de dólares. Cifra que ha servido para garantizar el futuro cinematográfico de esta nueva era de Ghostface, al menos con otra secuela.

Todavía no se sabe nada acerca de la trama de la ya confirmada Scream 6, a pesar de que Cox bromeara sobre revelar quién es el asesino durante el podcast. La última película de la saga trajo de vuelta a múltiples personajes icónicos de la franquicia, incluyendo, además de Cox, a Neve Campbell como Sidney Prescott, David Arquette como Dewey Riley o a Mary Shelton como Judy. Además, el duo de hermanas Carpenter, interpretadas por Melissa Barrea y Jenna Ortega, se espera que vuelvan debido a la gran importancia que cobraron en la narrativa de la última película.

Scream 6 volverá a contar con Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett como realizadores, mientras que James Vanderbilt y Guy Busick escribirán el guion.