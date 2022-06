Madonna está preparando un biopic sobre su vida, cinta que dirigirá ella misma. Parece que la artista ya ha elegido a la actriz que la interpretará: Julia Garner, conocida por su rol de Ruth en 'Ozark'.

Según The Hollywood Reporter, Garner es la principal candidata para conseguir el papel en la película biográfica de Universal, pero actualmente no está claro en qué etapa se encuentra el acuerdo. Por su parte, Variety revela que "el equipo de Garner está considerando la oferta y se espera que la acepte". La publicación señala que otras actrices que se barajaron fueron Florence Pugh, Odessa Young y Alexa Demie.

Deadline también señala que Universal buscaba "un nombre que el público reconociera". En el caso de Garner, además de por 'Ozark', ha ganado popularidad recientemente por sus trabajos en 'The Assistant' y '¿Quién es Anna?'. El medio también relata que Madonna ha puesto en marcha un duro proceso de casting que incluye probar las habilidades de canto y danza de las candidatas.

La propia Madonna participará en la escritura del guion junto con Diablo Cody y Erin Cressida Wilson. Además, Amy Pascal ejercerá como productora del largometraje.

"Quiero transmitir el increíble viaje de mi vida como artista, música y bailarina; como un ser humano que trata de abrirse camino en este mundo. El foco de esta película siempre será la música. La música me ha mantenido en movimiento y el arte me ha mantenido con vida. Hay tantas historias no contadas e inspiradoras, y quién mejor para contarlas que yo misma. Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión", declaró Madonna anteriormente en un comunicado.

Este biopic no supondrá la primera vez que Madonna se pone detrás de las cámaras. En 2008 debutó como directora con 'Filth and Wisdom'. Repitió en 2011 con 'Wallis y Eduardo: El romance del siglo', largometraje que ganó un Globo de Oro a mejor canción original por 'Masterpiece'.