El cineasta manchego Pedro Almodóvar está grabando en Tabernas (Almería) 'Extraña forma de vida', un 'western' de treinta minutos protagonizado por el actor estadounidense Ethan Hawke y el chileno Pedro Pascal.

En el reparto figuran también Pedro Casablanc y Sara Sálamo, junto a Jason Fernández, José Condessa, George Steane y Manu Ríos, según informó a finales de junio en un comunicado la productora El Deseo.

Tanto Hawke como Pascal aterrizaron este fin de semana en Almería. De hecho, el estadounidense pudo disfrutar de las típicas tapas de la provincia el pasado viernes en un conocido local de la capital almeriense, un momento que quedó inmortalizado en las redes sociales.

Durante el mes de julio ambos ya habían podido realizar diferentes ensayos y pruebas con el director manchego, pero el rodaje en sí comenzó este lunes en el poblado del oeste Western Leone, en Tabernas, un poblado que hace cincuenta años construyó Sergio Leone para rodar su trilogía del dólar con Clint Eastwood.

La producción trata sobre Silva (Pedro Pascal), un ranchero que cruza a caballo el desierto que le separa de Bitter Creek para visitar al 'sheriff' Jake (Ethan Hawke). Veinticinco años antes ambos trabajaron juntos como pistoleros a sueldo.

"Silva viene con el pretexto de reencontrarse con su amigo de juventud, y en efecto celebran su encuentro, pero a la mañana siguiente el 'sheriff' Jake le dice que la razón de su viaje no es el recuerdo de su vieja amistad", señala la sinopsis del corto adelantada por El Deseo.

"No debo decir más para no desvelar todas las sorpresas del guion", señalaba Almodóvar en el citado comunicado, aunque daba una pista más al referirse a la letra del mencionado fado, que "sugiere que no hay existencia más extraña que aquella que se vive de espaldas a tus propios deseos".

Almodóvar habló por primera vez de este corto en el Festival de Venecia de hace dos años. Ya entonces adelantó que sería "un western muy particular" y anunció el título, tomado de un fado de Amália Rodrígues.

El diseño de vestuario ha corrido a cargo de 'Saint Laurent by Anthony Vaccarello', quienes también entran como productores asociados del proyecto.

Esta misma mañana Agustín Almodóvar ha compartido en redes sociales una fotografía del director junto a los actores Pedro Pascal y Manu Ríos, que supuestamente se corresponde con la grabación de ayer.

De acuerdo a dichas fuentes, Hawke graba este martes en una jornada cuyas acciones se efectuarán principalmente en interiores.

Han apuntado que el plan de grabación es de un par de días, aunque esta programación podría cambiar y ampliarse de ser necesario.