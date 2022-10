'Smile', la película de terror que todo el mundo quiere ver

La película del momento se llama 'Smile', es de terror y su éxito es creciente e imparable. Se estrenó el viernes 30 y, desde el martes 4, ocupa el número 1 de la taquilla española. En su estreno, sin acercarse a las cifras de un 'blockbuster' pero con una recaudación interesante, entró directa al número 2 de la taquilla. Ha sido la película más vista durante la Fiesta del Cine, un evento anual que permite a los espectadores disfrutar del cine en salas a precio reducido (3,50 euros) y que se ha celebrado entre 3 y el 6 de octubre. Y, lo más importante, su recaudación ha crecido de manera sustancial y llamativa el segundo fin de semana. Y eso es una auténtica singularidad en la taquilla española.

'Smile' no es un éxito local, sino un fenómeno global. El fin de semana de su estreno fue número 1 en el 'box office' de Estados Unidos y recaudó más de 22 millones de dólares (su presupuesto es de 17). Y, a día 7 de octubre, había cosechado mundialmente más de 52 millones de dólares. 'Smile' es una película de estudio (es de Paramount, no es producción independiente) pero no venía avalada por nada ni por nadie. Ni se sabía nada de ella hace unos meses, ni está dirigida por un cineasta conocido (es el primer largometraje de Parker Finn), ni tiene actores conocidos: la protagonista es Sosie Bacon, a la que vimos en la serie 'Mare of Easttown' (2021) y que, como curiosidad, es hija de Kevin Bacon y Kyra Sedgwick. ¿A qué se debe entonces su éxito? Aunque es imposible precisar por qué una película toca la fibra del espectador, hay algunas posibles razones.

High concept y marketing viral

La primera razón del éxito de 'Smile' es que tiene un 'hight concept' irresistible. Se articula en torno a una idea potente e inquietante: una sonrisa histérica transmite una maldición. El tema de la risa como algo siniestro da mucho miedo, más aún cuando viene potenciado por una campaña de márketing extraordinaria. Y esta sería la segunda razón del éxito de 'Smile'. Parte de su promoción ha consistido en situar estratégicamente entre el público de eventos deportivos reales, como partidos de béisbol, a personas estáticas y con una sonrisa horrible en el rostro. Esas imágenes, obviamente, se han viralizado y han alimentado la curiosidad en internet por la película. Esto enlaza con un tercer posible motivo del éxito de 'Smile': la capacidad de las redes sociales (especialmente Twitter y TikTok) para convertir determinadas películas en un 'hype' (propuesta en torno a la que se gestan expectativas desorbitadas). La creación de expectativas en torno a una película no se da sólo con el terror, pero es un género propenso a esa excitación/expectación contagiosa en redes: otros fenómenos de terror recientes en esa línea serían la española 'Cerdita' (llega el 14 de octubre) o 'Barbarian', cuyo estreno en España está por determinar. Tampoco hay que negar que juega a favor de la taquilla de 'Smile' que aún no esté pirateada.

Sin embargo, sería injusto considerar que la mayoría de las razones del éxito de 'Smile' son externas. No es así. Si la película ha arrasado es por méritos propios. Como sucede con las propuestas en torno a las que hay tanta expectación, puede resultar decepcionante si se espera un clásico instantáneo. Pero es muy efectiva. Ese concepto potente, la risa como algo atroz, un manejo hábil de la tensión y, sobre todo, unos cuantos 'jump scares' (sustos visuales o sonoros) bien puestos hacen que funcione como un reloj. En las proyecciones de 'Smile' el público está tenso y asustado, y ese placer inquietante de disfrutar pasando miedo ha potenciado algo que se está perdiendo y antes era clave de éxito: la recomendación, el boca a boca. Algo que, al tratarse de una película sobre el contagio de una sonrisa siniestra, tiene aún más sentido y más guasa.