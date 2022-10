C. Tangana, el debut del año como actor en 'Un año, una noche': "Estoy convencido de que actuará en más películas"

Dice C. Tangana que lo que más le gusta son las etapas de cambio. Quién sabe si una etapa, pero un cambio o, al menos, una novedad en su trayectoria sí que es su debut como actor en 'Un año, una noche', la película de Isaki Lacuesta sobre la tragedia del Bataclan. El artista madrileño (32 años), ya mucho más que un rapero en lo musical, participa con un papel pequeño en el proyecto más ambicioso del director catalán, que se estrena este viernes. Pucho (mote amistoso de Antón Álvarez, C. Tangana) forma parte de un reparto que cuenta, entre otros, con actores como Nahuel Pérez Biscayart, Nóemi Merlant, Natalia de Molina y Enric Auquer.

Lacuesta (47 años), siempre atento a lo que se cultiva en la música, hacía tiempo que le atraía C. Tangana. "Cuando veía sus videoclips y sus intervenciones me venían ganas de filmarlo. Pensaba que tenía dotes de actor", expone el director a este diario. Pero, cuenta, un día vio claro su potencial: el día de que presentó en 'Operación Triunfo' la canción 'Un Veneno'. "Esperaban que hiciera un trap para hacerse el moderno y apareció cantando un bolero, y me pareció un actuación hiperprecisa, muy justa", comenta Lacuesta.

Esa actuación de Pucho fue sonada por lo musical (la gente aun no le veía con un traje que no fuera el de rapero) y por lo teatral (abandonó el escenario sin despedirse). "En internet la gente decía que parecía que estuviera drogado y, en cambio, a mí me pareció una actuación milimétrica", recuerda el cineasta.

Tiempo después, ya en plena faena de 'Un año, una noche', a Lacuesta le faltaba un actor para interpretar al hermano del protagonista. "Me había quedado este deseo colgado [el de trabajar con C. Tangana]. Y sacó un videoclip nuevo y vi que incluso tenía un parecido físico con Nahuel... Así que le llamamos pensando que diría que no, y aceptó", recuerda Lacuesta. Y así ha sido: el cantante aparece en varias escenas de la película cuando el personaje de Nahuel Pérez va a lo que parece ser un pueblo de la sierra madrileña. El director destaca "la curiosidad" de C. Tangana -que siempre ha expresado su afición por el cine- durante el rodaje y las ganas de "absorver de todo el mundo". El cineasta, rememora, le pasó algo parecido cuando rodó con Albert Pla. "Preguntaba hasta por los objetivos con los que rodábamos", dice del cantautor catalán.

Caminos cruzados

C. Tangana es el último (por ahora) de los músicos que han dado el salto a la pantalla. Hace una semanas, por ejemplo, el rapero Ayax volvía al cine con 'Rainbow', de Paco León, después de debutar con 'Hasta el cielo' (2020). Pero el camino a la inversa, de la pantalla a la música también empieza a estar concurrido. Jaime Lorente, Aron Piper, Dora Postigo... son populares actores que tienen vida propia en la música. O la Jedet, triunfadora con la serie 'Veneno', que precisamente acaba de estrenar disco después de tener varios 'singles' publicados.

Lacuesta tiene claro que, en el caso de Pucho, su carrera en la pantalla no acaba aquí: "Estoy convencido de que actuará en más películas". Y añade sobre el frecuente cruce de caminos entre cine y música: "Me gusta la idea de convertir músicos en actores y actores en músicos. En general, creo que los músicos están muy acostumbrados a la disciplina, no tienen miedo a los públicos y saben reaccionar a lo que pasa ante ellos".