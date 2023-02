Rodolfo Sancho: "Me atrae el viaje de mi personaje hacia la luz desde la frustración"

La claqueta vuelve a abrirse y cerrarse en Mallorca, pero ahora no con una superproducción de Hollywood como la serie Lioness, sino con "una película cercana, de un personaje normal, un tipo de hoy en día con el que se puede sentir identificado el espectador y un estado de ánimo reconocible". Así define al protagonista, Martín, el popular actor Rodolfo Sancho, quien le da vida en Un paseo por el Borne. Completan el reparto Natalia Verbeke, Ruth Gabriel y "otros actores menos conocidos pero de gran talento, como los mallorquines Lluís Oliver y Toni Lluís Reyes", destaca el cineasta también isleño Nick Igea sobre su ópera prima. Añade que se trata de un metraje "de personajes, de gente común que reside en una Mallorca que no es la de lugares idílicos y sol y playa".

Lo que más atrae a Sancho de esta "historia local y universal" es la transformación de su papel. "Normalmente hago personajes que tienen un viaje de la luz a la oscuridad y últimamente además me muero. Lo que me pareció muy bonito en Martín es que es un tipo que arranca depresivo, con una frustración muy grande, y poco a poco, gracias a tener que dar clases de cine a unos chicos, acaba viendo la luz. La ilusión de ese grupo de chavales por rodar un cortometraje le va sacando de su estado y acaba siendo un final feliz, algo que vemos muy poco hoy en el cine", resume.

Tras rodar estos días en el CEF Escuela de Artes Audiovisuales, ayer se trasladaron a la Estación Marítima número 2 del puerto de Palma. Otras localizaciones son el Parc de la Mar, la plaza de la Llotja, el puerto de Sóller, la barriada de Son Cladera, un bar cercano al CEF, en Son Cotoner, y el paseo del Born, claro está. "Es un lugar importante para el protagonista porque allí se siente bien, donde acude cuando necesita respirar, un sitio muy especial, con algo de magia. Para mí también, donde mis abuelos se conocieron", en palabras del director.

Afirma que su «sueño hecho realidad» no es una autobiografía, aunque sí se inspira en la famosa pregunta "¿qué pasaría si..., si no cumplo mi sueño de rodar una película y acabara como empieza Martín?". Cuenta Igea que han pasado 20 años desde que quiso hacer su primer largometraje, pero "como decía una directora, nunca hay que culpar a unas circunstancias externas, quizás entonces no era el momento. Creo que es ahora, por lo emocional o lo que sea. Y la madurez ayuda a afrontarlo".

En Son Cladera viven Marina, Raúl y Carmen. Ruth Gabriel se pone en la piel de esta última, "una limpiadora, una kelly, pero podría ser cualquier mujer que trabaja jornadas interminables y llega a fin de mes, si es que llega, de manera muy apurada". De ella se enamoró «nada más leer el guion porque está llena de luz, siempre busca un camino para disfrutar, que todo merezca la pena y que la vida tenga sentido. Se apunta a las clases de Martín porque le encanta el cine», dice sobre un personaje que refleja lo contrario del estancamiento al que a veces llevan los problemas y responsabilidades.

Esta "película de superación" es también un homenaje al cine, cuya industria en España está en un buen momento, como afirma Sancho. "Hay un resurgir desde hace años", aunque no a raíz de la llegada de las plataformas, indica. "No están aquí por arte de magia, sino porque veían las series que hacíamos antes y dicen: «Qué bien está rodando esta gente. ¿Por cuánto lo hacen? ¿Perdona? Esto es lo que me cuesta el actor. Esos ingredientes son lo que hacen que se instalen aquí las plataformas", concluye el protagonista.