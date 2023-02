Con la cartelera aún llena de reclamos poderosos, de la última de Carlos Saura, a Avatar o Quantumanía, y una buena colección de 'oscarizables', de "Ellas hablan" a "Los Fabelman", pasando por "El triángulo de la tristeza", este fin de semana llegan a la cartelera catorce estrenos, muchos muy loables.

Las españolas "Momias" e "Irati", las francesas "Asuntos familiares" o "Rumba terapia" (más diferentes no pueden ser) o la irlandesa "The Quiet Girl", se suman a una de miedo, "Terrifier 2" y otra religiosa, "El cielo no puede esperar", además de un par de "regalos", como la reedición de "Gente en domingo", documental de 1930 con guion de Billy Wilder, o "La sangre", obra maestra de Pedro Costa, inédita en España y restaurada con supervisión del director.

'Irati'

El alavés Paul Urkijo escribe y dirige este largometraje fantástico cuya envergadura recuerda a "El señor de los anillos" pero con un fuerte arraigo en la historia y las leyendas vascas siempre unidas al ecologismo y a la madre tierra (Mari), con representación de las figuras mitológicas más veneradas en el norte de España. Lo protagonizan Edurne Azkarate, Eneko Sagardoy e Itziar Ituño.

'Momias'

Con música de Fernando Velázquez y creada por Juan Jesús García Galocha, director de arte de la saga Tadeo Jones, "Momias" sigue a tres momias que terminan en el Londres actual y se embarcan en un viaje en busca de un antiguo anillo perteneciente a la familia real, robado por el ambicioso arqueólogo Lord Carnaby.

'Till - El crimen que lo cambió todo'

Última película de la directora nigeriana Chinonye Chukwu, "Till - El crimen que lo cambió todo", que cuenta con la participación de Whoopi Goldberg, narra desde la emoción la verdadera historia de Mamie Till Mobley, una madre que luchó de forma incansable buscando justicia por el asesinato en 1955 de su hijo Emmett, de catorce años.

'Terrifier 2'

La secuela directa del 'slasher' de culto "Terrifier" (2016)vuelve a contar con el director Damien Leone moviendo los hilos del sádico payaso psicópata Art en una nueva oleada de cruentos y divertidos asesinatos, una propuesta terrorífica que ha sido muy bien recibida en Estados Unidos: algunos espectadores se han desmayado, otros han vomitado y los hay que se han ido de la proyección.

'Asuntos familiares'

Arnaud Desplechin, siete veces nominado a la Palma de Oro de Cannes, la última con esta "Asuntos familiares", deja en manos de dos inmensos actores, Marion Cotillard y Melvil Poupaud, el peso de un dramón exquisito en el que los franceses dan vida a dos hermanos que se odian tan intensamente que son incapaces de encontrarse siquiera en el entierro de sus padres, muertos en accidente.

'Rumba terapia'

El cómico Franck Dubosc, conocido humorista en la televisión francesa y actor en más de una treintena de películas, escribe, dirige y protagoniza "Rumba terapia", una comedia en la que encarna a un conductor de autobús que, tras un infarto, decide recuperar la relación con una hija -de madre española- a la que hace más de 20 años que no ve. Ella es profesora de rumba y baile flamenco y él se apunta a sus clases.

'Missing'

Will Merrick y Nicholas D. Johnson estrenan "Missing", un thriller que pone en cuestión cuánto se conoce a las personas más cercanas a ti; June (Storm Reid) comienza una búsqueda desesperada de su madre Grace (Nia Long) después de que ésta desaparezca en plenas vacaciones con su nuevo novio en Colombia. Según profundiza su investigación, se da cuenta de que, en realidad, no sabe nada de ella.

'The quiet girl'

Colm Bairéad dirige una deliciosa película que retrata su Irlanda natal, a través de la historia de Cáit, una reservada niña ("The Quiet Girl") que vive en el campo con su pobre, disfuncional y numerosa familia, es enviada con unos parientes cuando va a nacer un nuevo hermano. Son los 80, y allí descubre una nueva forma de vivir. Pero en esta casa donde reina el afecto y no parece haber secretos, ella descubre una dolorosa verdad.

'El cielo no puede esperar'

José María Zavala dirige esta película biográfica sobre el beato Carlo Acutis, un escolar italiano y programador de informática aficionado al que se conoce por documentar milagros eucarísticos alrededor del mundo y catalogarlos en un sitio web que creó antes de su muerte por leucemia a los 15 años. Acutis fue beatificado por la Iglesia Católica en el 2020.

'Bill y Janet y otras crónicas marcianas'

Dos marcianitos de colores, Bill y Janet, se enamoran mientras sus familias están en guerra. Ante la desaprobación de su entorno, huyen a un planeta lejano y sus familias deben dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos para traerlos de regreso a casa. Samantha Cutler y Daniel Snaddon construyen en dibujos animados esta historia que recuerda tanto a Romeo y Julieta.

'Disturbios'

El suizo Cyril Schäublin dirige "Disturbios", un drama inspirado en las memorias del viajero Pyotr Kropotkin, que cuenta la historia de Josephine, una joven trabajadora de una fábrica, produce la rueda inmóvil (la rueda de disturbios), que gira en el corazón del reloj mecánico. En un momento de cambios, ella se involucra en el movimiento local de relojeros anarquistas.

Documental sobre Mirza Delibasic

Juan Gautier dirige este documental sobre la leyenda del baloncesto en los años 70 y principios de los 80 Mirza Delibasic, que se quedó voluntariamente en Sarajevo durante la Guerra de Bosnia, convirtiéndose en un símbolo para su país. Hoy su hijo Danko trata reconstruir la historia del hombre detrás del mito.

'Gente en domingo'

Unas cuantas salas programan en España esta joya recuperada de 1930, "Gente en domingo", una mezcla de ficción y documental que retrata a los berlineses de principios del siglo pasado en una jornada de domingo. Obtuvo muy buenas críticas y dio la oportunidad a sus creadores (Siodmak, Ulmer, Wilder, Zinnemann) de dar el salto al cine de ficción.

'La sangre'

Este viernes se estrena en algunas salas, como las Zumzeig, en Barcelona, o el Círculo de Bellas Artes en Madrid, la obra maestra de Pedro Costa "La sangre", inédita en España y restaurada bajo la supervisión del director, que cuenta la historia de dos hermanos, Nino y Vincente, que sobreviven a pesar de las inexplicadas ausencias de su padre. Un día unos criminales que lo buscan intentan sacarles información.