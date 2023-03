Varias favoritas pero ninguna candidatura clara

Tener muchas nominaciones no supone ser favorita. Recuerden el reciente caso en los Goya de ‘Alcarràs’. ‘Todo a la vez en todas partes’, con 11 nominaciones, ha roto la banca en las candidaturas al Oscar de este año, pero veremos cuál es la situación real de la película una vez termine la gala del próximo domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Esta mezcla de ciencia ficción, fantástico, acción, artes marciales, comedia y aventuras, con Michelle Yeoh como salvadora de la humanidad tras perderse en unos cuantos multiversos a causa de una ruptura Inter dimensional, ha sido realizada por Dan Kwan y Daniel Scheinert, conocidos como Los Daniels. Resultaron bastante más inspirados en su ópera prima, ‘Swiss army man’ (2016), producción independiente laureada en los festivales de Sitges y Sundance, protagonizada por Paul Dano y un Daniel Radcliffe obstinado –con razón– en dejar atrás a Harry Potter, y recordada por el cadáver flatulento que acompaña al náufrago en una isla.

Yeoh, que está como pez en el agua en las secuencias de artes marciales, logró el Globo de Oro como mejor actriz en el apartado de comedia, signo inequívoco de que a este filme se le puede premiar por su humor, su concepción de los multiversos o sus escenas de acción, así que es normal que parta como favorita en un año ciertamente extraño donde, en realidad, favorita no hay ninguna.

El favoritismo de Los Daniels

Esta vez, los académicos han hecho un muestrario amplio en 10 filmes que tocan todos los palos posibles: divertimento y espectáculo, pacifismo en la guerra, biografías íntimas, relatos de cámara, cine feminista, ‘biopics’ de estrellas musicales y filmes de denuncia sobre los abusos de poder. Veremos si la distensión de la película de los Daniels se llevará el Oscar como en la edición anterior se lo llevó ‘CODA: los sonidos del silencio’ cuando todo parecía indicar que lo alzaría Jane Campion con ‘El poder del perro’.

‘Coda’ entró de forma sigilosa, sin hacer ruido, mientras que ‘Todo a la vez en todas partes’ lleva haciendo ruido desde hace semanas. Hay que tener en cuenta, además, que la produce A24, compañía que puja muy fuerte en el actual mercado de valores del cine estadounidense y que le ha cambiado la cara al cine de terror ‘arty’ (‘La bruja’, ‘Hereditary’, ‘El faro’, ‘Midsommar, ‘X’’), y al cine ‘indie’ (‘Lady Bird’, ‘Moonlight’, ‘Lo que esconde Silver Lake’, ‘Red rocket’, ‘Ruido de fondo’, ‘La ballena’, ‘Aftersun’).

Si el favoritismo lo marca la condición numérica, le seguirían ‘Almas en pena en Isherim’ y ‘Sin novedad en el frente’, ambas con nueve nominaciones. La primera es una excelente historia mínima realizada con trágico sentido del humor. Todo lo contrario que la propuesta de los Daniels. En todo caso, es extraño que este nominado Colin Farrell y no Brendan Gleeson, ya que el protagonismo es absoluto de ambos y no se entiende el trabajo de uno sin el del otro. La lógica apabullante de los Oscar, que siempre premia a intérpretes de personajes con minusvalías físicas o mentales, se deslizaría hacia otro Brendan, el Fraser obeso de ‘La ballena’.

¿El primer Oscar para una actriz latina?

En cuanto a la nueva adaptación de la novela de Erich Maria Remarque, siendo alemana es cierto que tiene coproducción estadounidense, pero no deja de ser la propuesta anual de Netflix, empresa obsesionada en lograr por fin el Oscar. Contaban con ‘Blonde’, pero no ha sido bien recibida y quizá solo Ana de Armas satisfaga las exigencias en el papel de Marilyn Monroe. También es difícil que ‘Sin novedad en el frente’ repita el doble éxito de ‘Parásitos’ en 2019, cuando el filme surcoreano ganó el Oscar a la mejor película y a la de habla no inglesa; tan siquiera es favorita en esta segunda categoría, en la que ‘Argentina, 1985’ aparece mejor posicionada.

Siguen ‘Elvis’ con ocho nominaciones –quizá demasiadas para la película sobre el mito del ‘rock’n’roll’ que fue devorado precisamente por la maquinaría hollywoodiense– y ‘Los Fabelman’ con siete. De un modo u otro, Spielberg siempre está presente, aunque solo ha ganado el Oscar al mejor filme en una ocasión, en el lejano 1993 con ‘La lista de Schindler’; ‘Los Fabelman’ es más personal.

No parecen tan claras las opciones para ‘Ellas hablan’, pese a su manifiesto feminista; ni para ‘TÁR’ y su inteligente discurso sobre los abusos del poder, aunque Cate Blanchett se perfila favorita en su pugna con Michelle Yeoh o Ana de Armas. ‘Top gun: Maverick’ y ‘Avatar: El sentido del agua’ arrasarán con los premios técnicos, sin duda, aunque tendría gracia que la estatuilla de la mejor película fuera para el regreso de Tom Cruise como piloto aéreo de combate cuando la original, ‘Top gun (Ídolos el aire)’ se saldó en 1986 con un solo Oscar a la mejor canción original.

Queda la ‘outsider’ ‘El triángulo de la tristeza’. El filme de Ruben Östlund se ha colado en la categoría de mejor película cuando lo lógico hubiera sido que compitiera en la de película extranjera más allá del etílico concurso del norteamericano Woody Harrelson como capitán marxista del transatlántico de lujo.