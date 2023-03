Sam Neill está viviendo un momento personal bastante difícil. El actor conocido mundialmente por 'Parque Jurásico' o por series como 'Peaky Blinders' y 'Alcatraz', entre otras, desveló en una entrevista concedida para el diario británico The Guardian que padece cáncer en la sangre.

En esta conversación con el cita medio inglés, el intérprete aseguró que está recibiendo tratamiento contra el linfoma no-Hodgkin, cáncer que le detectaron en marzo de 2022 cuando estaba realizando la promoción de 'Jurassic World: Dominion'. En su caso, se trata de una enfermedad oncológica de tipo agresivo, que, incluso, se encontraba bastante avanzado, según explica BBC en su edición web.

Al no poder realizar su profesión de intérprete, Neills se centró en la escritura de su propio libro autobiográfico titulado 'Did I Ever Tell You This? (¿Te he contado esto alguna vez?)', en el que preocupó a algunos de sus seguidores con algunos capítulos como el que escribió cuando recibió el diagnóstico del cáncer que padece: "El tema es que estoy acabado. Posiblemente muriendo".

La multitud de reacciones a estas palabras obligó a Neill a matizar sus palabras en un video que subió a su cuenta oficial de Instagram, aclarando que la enfermedad se encuentra en remisión: "Mis noticias han dado la vuelta al mundo, y parece que todo es ¡Cáncer! ¡Cáncer! ¡Cáncer! Esto es un poco cansado, porque como podéis ver, estoy vivo y bien y el cáncer ha estado en remisión los últimos ocho meses, lo que hace que me sienta realmente bien. Estoy vivito y coleando y voy a trabajar".

“Así que aquí estoy, y ojalá el titular no fuera tanto sobre 'eso', porque el asunto principal es que he escrito este libro, llamado '¿Alguna vez te lo he contado?'. Menciona el cáncer porque lo escribí en ese contexto. Pero realmente no pretendía escribir un libro, necesitaba algo que hacer mientras estaba en tratamiento, y estoy acostumbrado a ir al trabajo y en aquel momento de repente no podía hacerlo. Así que por eso escribí el libro, y tengo que decir que ha habido una gran respuesta”, explicó el actor en su publicación, anunciando también que regresará a su trabajo como actor dentro de 7 días.