Diez películas destacadas que se estrenan este mayo en salas de cine

Si las previsiones se cumplen, en mayo llegarán a la cartelera española alrededor de 50 películas, pero en esta lista destacaremos solo 10: tres fantasías de Hollywood específicamente diseñadas para reventar la taquilla, el nuevo cortometraje del director español más internacional y el nuevo ‘thriller’ de uno de los especialistas en ese género de nuestra cinematografía, un trío de autores reconocidos y hasta venerados -al menos dos de ellos- por la cinefilia, un wéstern de los de toda la vida y una película sobre montañas que, por supuesto, habla de mucho más que de ese tipo de accidente geográfico.

'Guardianes de la galaxia: volumen 3', de James Gunn (estreno 4 de mayo)

Han pasado muchas cosas desde el estreno de ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 2’ (2017). Su director, James Gunn, fue despedido de Marvel a causa de unos tuits polémicos que había escrito en el pasado y fue reclutado por Warner Bros. para dirigir ‘El escuadrón suicida’ (2021) y la serie ‘El pacificador’, y luego Marvel lo volvió a contratar para que rodara esta película. Y ahora, tras su estreno, Gunn se irá una vez más de Marvel, esta vez de forma definitiva -o no- para ejercer de presidente y codirector ejecutivo de los DC Studios. Más allá del vaivén empresarial, la entrega final de la que sin duda es una de las sagas de superhéroes más queridas pone el foco en el turbulento pasado del mapache Rocket, que amenaza la supervivencia del grupo.

'Mi crimen', de François Ozon (5 de mayo)

Lo nuevo del prolífico director francés es una comedia policiaca ambientada en la París de los años 30, y su protagonista es una actriz que se acusa a sí misma de un asesinato que no cometió con el fin de adquirir notoriedad; la interpreta Nadia Tereszkiewicz, rostro de moda del cine francés. Además de una intriga llena de humor, la película es una historia sobre la sororidad femenina, y cuenta con rostros ilustres como Isabelle Huppert, Fabrice Luchini y André Dussollier entre sus intérpretes.

'Asedio', de Miguel Ángel Vivas (5 de mayo)

Una agente antidisturbios emprende el complicado desalojo de un edificio habitado por migrantes y, durante la operación, encuentra por casualidad un dinero escondido que evidencia la existencia de una trama de enriquecimiento ilegal entre sus compañeros; acorralada, tendrá que apoyarse en los ocupantes de las viviendas para poder encontrar una salida. A partir d esa premisa, Vivas plantea una reflexión sobre la corrupción y el racismo institucionales y, a la vez, una trepidante carrera a contrarreloj.

'El cazador de recompensas', de Walter Hill (5 de mayo)

Además de su habilidad a la hora de facturar obras de culto -ha dirigido títulos como ‘Driver’ (1978), ‘The Warriors’ (1979) y ‘Calles de fuego’ (1984)-, quizá la otra característica esencial de Hill es su predilección por el wéstern; hasta aquellas de sus ficciones que no pertenecen oficialmente a ese género manejan convenciones narrativas y estilísticas consustanciales a él. La que ahora estrena en España, en todo caso, es su cuarta película del Oeste en toda regla. La protagoniza un famoso cazarrecompensas que se encuentra con su enemigo jurado, un jugador profesional y forajido que había enviado a prisión años antes.

'La hija eterna', de Joanna Hogg (12 de mayo)

El sexto largometraje de Hogg prosigue con la reflexión autobiográfica que la cineasta inglesa emprendió en el extraordinario díptico ‘The Souvenir’, con el que compone una suerte de trilogía. Contempla a dos mujeres, madre e hija, que celebran el cumpleaños de la anciana pasando unos días en el hotel que en el pasado fue su mansión familiar, y adereza ese retrato maternofilial con elementos propios del cine de fantasmas. Posee el intimismo y la circunspección típicos del cine de su autora, aunque aquí esos rasgos aparecen combinados con humor seco y mordiente.

'Las ocho montañas', de Felix van Groeningen y Charlotte Vandermeersch (19 de mayo)

Ganadora del Premio del Jurado en la pasada edición del Festival de Cannes, se sirve de los sistemas montañosos del Valle de Aosta, al norte de Italia, como metáfora de la definitoria amistad entre dos hombres que, durante tres décadas, van reencontrándose y separándose sucesivamente mientras buscan sus respectivos caminos. Entretanto, reflexiona sobre la capacidad del paisaje para condicionar la identidad de quienes lo habitan y sobre la importancia de atender al mundo natural, a modos de vida más elementales y, por supuesto, a los demás.

'Fast & Furious X', de Louis Leterrier (19 de mayo)

Como bien sugiere la expresión "el cielo es el límite", nuestra capacidad de superación es casi inagotable. Sin embargo, quizá la máxima no sea aplicable a la saga ‘Fast & Furious’. Dado que en su novena entrega mandó a varios de sus personajes al espacio, ¿qué posibilidades reales tiene de volar más alto en la décima? Está por ver. Lo que sí se sabe ya es que la última aventura de Dom Toretto (Vin Diesel) y su equipo será contada en dos películas, y que la segunda será estrenada en 2025. La que lo hace ahora iba a ser dirigida por Justin Lin -ya responsable de cinco de las entregas previas- hasta que sus diferencias con Diesel lo obligaron a ceder el puesto tras la cámara al francés Louis Leterrier.

'La sirenita', de Rob Marshall (26 de mayo)

Como su título indica claramente, el nuevo musical del director de ‘Chicago’ (2002) y ‘Nine’ (2009) es un ‘remake’ del clásico de animación de Disney sobre una sirena que ansía formar parte del mundo de los humanos. Los fans de la película de 1989 no han necesitado ver la nueva versión para poner el grito en el cielo en su contra: han protestado porque la protagoniza Halle Bailey, una actriz negra; porque, al parecer, varias de las canciones icónicas de la película animada no han sido incluidas esta vez; porque, a juzgar por el tráiler, el vestuario no les parece lo suficientemente lustroso; y porque temen que, en general, el espíritu de la historia original se ha perdido. En fin.

'Extraña forma de vida', de Pedro Almodóvar (26 de mayo)

Primera incursión de Pedro Almodóvar en el wéstern, y segunda de sus películas rodada en inglés, este cortometraje protagonizado por Ethan Hawke y Pedro Pascal ha sido definido por el manchego como su "respuesta a ‘Brokeback Mountain’"; conviene recordar que, en su día, Almodóvar estuvo a punto de dirigir aquella película antes de que el trabajo recayera finalmente en Ang Lee. El diseño de vestuario ha corrido a cargo de la firma francesa Saint Laurent, cuyo director creativo, Anthony Vaccarello, figura en los créditos de la película en calidad de productor asociado.

'Los osos no existen', de Jafar Panahi (26 de mayo)

Ganadora del Premio Especial del Jurado en la pasada Mostra de Venecia, fue completada poco antes del encarcelamiento de Panahi en su país, por motivos políticos, en julio de 2022. En ella, el cineasta iraní encarna una versión ficticia de sí mismo. Poco después de mudarse a un pueblo fronterizo para dirigir de forma remota un rodaje que tiene lugar en Turquía, el personaje se ve envuelto en un escándalo local que pondrá en evidencia violentas tensiones entre la tradición y el progreso, entre lo urbano y lo rural y entre las creencias y lo evidente. A través de ellas, la película propone una crítica llena de furia y pesimismo contra la autoridad y la masculinidad más supersticiosas, absurdas y estúpidas.