‘Alien: Romulus’, la bestia más terrorífica del universo vuelve a casa: "Despierta miedos que anidan en nuestro interior"

En el espacio nadie puede oírte gritar. Sabemos que esa afirmación es cierta no solo porque el director Ridley Scott la usó como eslogan de ‘Alien: el octavo pasajero’ (1979) -probablemente, el mejor jamás utilizado para promocionar una película- sino también, sobre todo, porque para demostrar su veracidad llenó el metraje de aquella obra revolucionaria de imágenes capaces de redefinir lo que significa tener miedo. Entonces nació una saga que desde ahora, gracias al estreno de ‘Alien: Romulus’, ya suma nueve largometrajes. “En su momento, ‘Alien’ proporcionó a los espectadores la experiencia más pavorosa que nunca habían experimentado frente a una pantalla, la gente salía del cine completamente petrificada”, explica a EL PERIÓDICO el uruguayo Fede Álvarez, director de la nueva película. “Y mi principal objetivo, más que aportar a la saga una perspectiva novedosa, ha sido tratar de llevarla de regreso a sus orígenes aterradores”.

La historia que ‘Alien: Romulus’ cuenta se sitúa unas dos décadas después de los acontecimientos narrados en ‘El octavo pasajero’ y unas cuatro décadas antes de los relatados por James Cameron en ‘Aliens: el regreso’ (1986); sus protagonistas son un grupo de jóvenes colonos que se introducen en una estación espacial abandonada con la esperanza de encontrar en ella la tecnología necesaria para huir del planeta en el que son usados como esclavos, y que al hacerlo, sin saber que su interior alberga una feroz amenaza con la que nosotros, los espectadores, ya estamos familiarizados. “Muchos fans de la saga tienen dudas sobre si su película favorita es la original o si prefieren la dirigida por Cameron, así que pensé, ¿por qué no tomo elementos de las dos para hacer la mía?”, comenta Álvarez.

‘El octavo pasajero’, recordemos, se servía de una premisa hoy arquetípica -un monstruo extraterrestre se cuela en una nave espacial para aniquilar a una tripulación humana- para ofrecer una mezcla perfecta de ciencia-ficción y terror visceral, construyendo tensión de forma lenta y sostenida durante su primera parte para poder impactar con más contundencia al espectador en la segunda, trepidante y aterradora; y, siete años después, ‘Aliens’ revolucionó los estándares del cine de acción. ‘Romulus’ pretende formar algo parecido a una trilogía junto a ambas películas. “De entrada, las estudié meticulosamente para capturar sus texturas, sus colores y sus formas, para reproducir la visión del futuro que ofrecían”, afirma Álvarez, que junto a su equipo construyó físicamente cada decorado que aparece en la película, prescindiendo casi por completo de la imaginería digital -"las películas que abusan de ella no resultan visualmente creíbles, y, por tanto, generan el distanciamiento del espectador"-.

Asimismo, estableció conexiones formales o argumentales con esas dos predecesoras para aportar contexto narrativo o ampliar la mitología de la saga pero, eso sí, en ningún caso con fines nostálgicos. “Muchas secuelas de Hollywood se preocupan tanto por rendir tributo a la saga de la que forman parte que se olvidan de tener sentido narrativo por sí solas. Y creo que eso es un error. Yo quiero que mi película sea capaz de complacer a cualquier espectador que no haya visto ninguna otra película de ‘Alien’”.

Fenómeno de Youtube

Álvarez se dio a conocer gracias al cortometraje ‘Panic Attack!’, sobre un robot gigante que ataca Montevideo, casi por accidente. Un día de 2009 lo subió a Youtube con la única intención de compartirlo con sus amigos, y a la mañana siguiente el vídeo había acumulado cientos de miles de visitas. Entre quienes lo vieron se encontraba el aclamado director Sam Raimi, que no tardó en ofrecer a Álvarez la oportunidad de dirigir el ‘remake’ ‘Posesión infernal (Evil Dead)’ (2013); aquel primer largometraje fue un triunfo, pero no tan grande como el que el uruguayo obtuvo gracias al asfixiante thriller ‘No respires’ (2016), que lo confirmó como un talento excepcional en el ámbito del cine de terror. “Gracias al éxito que obtuve entonces, la gente empezó a preguntarme, ‘¿qué te gustaría hacer ahora?’, y lo único en lo que yo podía pensar era una nueva película de ‘Alien’”.

En ‘Alien: Romulus’, sirviéndose de criaturas ya icónicas como los ‘face huggers’ o ‘abrazacaras’ y el xenomorfo -sí, la célebre bestia de cuerpo esquelético adornado de algo parecido a válvulas y cabeza fálica carente de ojos-, Álvarez confirma la habilidad a la hora de generar tensión dramática y en el manejo del ritmo narrativo que ya dejó en evidencia en esas obras previas, y entretanto ofrece alguna que otra reflexión sobre lo que significa ser humano. “Entre otras cosas, he querido explorar conexiones afectivas reales entre personas, porque es algo que las películas previas no hicieron. Para provocar miedo, nunca hay que olvidar el componente humano. Si una criatura como Alien nos resulta tan aterradora no es simplemente por su aspecto, sino porque verla despierta miedos atávicos que anidan en nuestro interior, y que son consustanciales a la condición humana”.