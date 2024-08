Cara de muñeca y sonrisa desquiciada: Mia Goth, la nueva reina del grito

Durante el rodaje de una de las escenas de ‘MaXXXine’, Mia Goth pateó la cabeza de un extra que yacía en el suelo fingiendo estar muerto para la cámara, a pesar de que se suponía que debía pasar por encima de él sin tocarlo; y luego, acabada la jornada de filmación, se acercó a él para humillarlo y disuadirlo de que hablara de lo sucedido diciéndole: “Nadie te creerá, porque no eres nadie”. Eso, ojo, es lo que asegura el supuesto agredido, James Hunter, que en enero pasado interpuso contra la actriz una demanda civil aún no resuelta, y que desde entonces no ha aportado pruebas o testimonios de terceros que corroboren su versión.

Lo cierto es que, ya sea fiel a la realidad o tan solo una oportunista invención, el relato no hace sino aumentar las dosis de mística de las que Goth permanece envuelta por algunos de sus datos biográficos, la vocación violenta y perturbadora de la mayoría de sus películas y ese rostro que sugiere la inocencia propia de una muñeca pero también inquieta por cuanto tiene de extrañamente magnético y extrañamente amenazante. Extraño, al fin y al cabo. En los últimos tiempos, Goth se ha visto improbablemente lanzada al estrellato gracias a la magnífica trilogía de películas de terror dirigidas por Ti West de la que ‘MaXXXine’ es tercera y última entrega. En la primera de ellas, ‘X’ (2022), encarnó no solo a una actriz porno llamada Maxine, integrante de un grupo de jóvenes que a finales de los 70 llegan a una granja rural con el fin de rodar una ficción para adultos, sino también a la anciana cuya furia criminal acaban desatando; en la segunda, ‘Pearl’ (2023), Goth viajó atrás en el tiempo para explorar los orígenes de esa anciana, también bañados de sangre; y, ahora, la nueva película se ambienta seis años después de los acontecimientos relatados en ‘X’ para contemplar cómo los esfuerzos de Maxine por alcanzar la fama como intérprete ‘mainstream’ se ven saboteados por su turbulento pasado y por el reguero de sangre dejado en Hollywood por un misterioso asesino en serie. Gracias a la trilogía, Goth se ha confirmado nueva diva del cine de terror o, en otras palabras, lo que entre los aficionados al género se conoce como ‘scream queen’, o reina del grito, pese a que su mejor arma para meter miedo no son sus cuerdas vocales sino su sonrisa. Prueba de ello es la imagen final de ‘Pearl’, en su día vehículo para incontables memes, en la que la actriz mantiene una mueca de desquiciada alegría asesina. Habrá quien piense que acabar alcanzando ese estatus era algo inevitable para alguien cuyo nombre de por sí incita al desasosiego, pero lo cierto es que el que Mia Goth recibió de sus padres -canadiense él, brasileña ella- es Mia Gypsy Mello Da Silva Goth; no lo cambió hasta bastante después de haber sido descubierta por la fotógrafa Gemma Booth cuando todavía era una adolescente obsesionada con Amy Winehouse, a las puertas de cuya casa solía pasar noches enteras apostada, fisgoneando. No tardó en empezar a modelar para revistas como ‘Vogue’ y ‘Dazed’ y en campañas para marcas como Prada y Miu Miu, y generó controversia con algunas de estas últimas a causa de su aniñado aspecto. Que su debut en el cine tuviera lugar a las órdenes de Lars Von Trier probablemente influyó en su posterior inclinación a participar en películas de naturaleza provocadora: en ‘Nymphomaniac, volumen 2’ (2013), una de las obras más polémicas del cineasta danés, Goth aparecía simulando mucho sexo y fingiendo orinarse encima de Charlotte Gainsbourg. Durante aquel rodaje conoció al actor Shia LaBeouf y en 2016 se casó con él en Las Vegas, en una ceremonia oficiada por un imitador de Elvis cuya validez legal ha sido puesta en duda. Desde entonces la pareja ha sufrido varias rupturas seguidas de reconciliaciones, y ha sido objeto de rumores relacionados con las acusaciones de maltrato y abuso vertidas sobre LaBeouf por la cantante FKA Twigs. En 2022 tuvieron una hija. Desde su trabajo con Trier, Goth se fue confirmando como infalible ‘robaescenas’, en buena medida gracias a su voluntad de llegar tan lejos como haga falta para retratar convincentemente a sus personajes, que durante el rodaje del thriller apocalíptico ‘The Survivalist’ (2015) la llevó a dormir en la calle, pasar cinco semanas sin lavarse y seguir una dieta de tan solo 900 calorías diarias. Después de eso rodó ‘La cura del bienestar’ (2017) para el director Gore Verbinski -imposible olvidarla en una de sus escenas, tumbada dentro de una bañera mientras cientos de anguilas se retuercen frenéticamente alrededor de su cuerpo desnudo-, se puso a las órdenes de la francesa Claire Denis para encarnar a una convicta sometida a experimentos de fertilidad a bordo de una nave espacial en ‘High Life’ (2018) y formó parte del extenso reparto de ‘Suspiria’ (2018), remake de la terrorífica obra maestra homónima dirigido por Luca Guadagnino. Y tras demostrar sus dotes para el humor en la comedia de época ‘Emma’ (2020) interpretó la que quizá -con el permiso de la saga a la que ‘MaXXXine’ pone cierre- es su película más extrema hasta la fecha, ‘Piscina infinita’ (2023), un festival de torsos apuñalados por los que asoman entrañas, rostros convertidos en masas de carne picada y borbotones de sangre, semen y vómito en el que Goth aparece empapándose uno de los pechos de sangre antes de metérselo en la boca a Alexander Skarsgård, que se alimenta de él con fruición. Ahora, los próximos proyectos de la actriz demuestran dos cosas: que el éxito cosechado en el terreno del cine independiente finalmente le ha dado acceso al del ‘blockbuster’, y que eso no ha disminuido su interés en territorios narrativos oscuros. Pronto la veremos en la nueva adaptación de ‘Frankenstein’ en la que está trabajando Guillermo Del Toro; y en ‘Blade’, el ‘reboot’ de Marvel, encarnará a una vampira. Por supuesto.