El universo de 'Narnia' regresará a la gran pantalla de la mano de Greta Gerwig

Los amantes del cine fantástico y de aventuras están de celebración: las puertas de uno de los roperos más emblemáticos de la historia del cine volverán a abrirse. Casi 15 años después de viajar al reino de Narnia con 'La travesía del viajero del Alba' (2010) -última entrega de la trilogía que completan 'El león, la bruja y el armario (2005) y 'El príncipe Caspian' (2008)- se anuncia una nueva adaptación cinematográfica de este universo cubierto de nieve.

Greta Gerwig se ha aliado con Netflix para dirigir este nuevo 'reboot' de la saga cinematográfica de 'Las crónicas de Narnia'. Y es que tras el éxito mundial que alcanzó 'Barbie', ahora la actriz y directora ha dejado atrás el rosa para sumergirse de lleno en el mundo blanco de fantasía creado por el escritor norirlandés C.S. Lewis. Su cuarta película como directora se titulará 'El sobrino del mago' y llegará a las salas de cine el día de Acción de Gracias (es decir, el 26 de noviembre) de 2026. Y, tras múltiples diálogos y disconformidades entre Gerwig y la productora, se ha establecido que poco menos de un mes más tarde, el 25 de diciembre, se estrene en la plataforma Netflix.

En cualquier caso, el viaje ya ha dado comienzo. El rodaje empezó el pasado 10 de agosto y, desde luego, no ha pasado inadvertido en el centro de Londres, desde donde se han filtrado algunas de las primeras imágenes del 'set'.

Con las imágenes inéditas de la filmación llegan también algunos de los nombres que protagonizarán esta adaptación. A pesar de que los personajes protagonistas de 'El sobrino del mago' estarán interpretados por jóvenes actores desconocidos, el elenco cuenta también con algunos nombres destacados del cine británico y de Hollywood. Emma Mackey ('Sex Education') encarnará a la famosa Bruja Blanca, mientras que Daniel Craig interpretará a Andrew Ketterley. A su vez, se ha rumoreado que Meryl Streep será quien dé voz a Aslan y que Carey Mulligan representará un personaje todavía desconocido. Sin embargo, Netflix aún no ha confirmado nada.

Emma Mackey, Daniel Craig y Meryl Streep formarán parte del elenco de la película / EPC

Del Londres de la posguerra a Narnia

'El sobrino del mago' es el sexto libro publicado de la aplaudida saga de fantasía juvenil de C.S. Lewis, pero es el primero en orden cronológico. La precuela narra así el nacimiento de Narnia. La historia se emplaza en el Londres de los años 50 y sigue a los predecesores de los hermanos Pevensie. Digory Kirke y Polly Plummer son dos niños y buenos amigos que con el poder de unos misteriosos anillos logran transportarse al mundo mágico de Narnia.

Y sí, efectivamente hay un salto temporal de más de 50 años respecto a la obra original. La cinta está ambientada en 1950 y no en 1900 como en el libro, lo que supone un cambio en el contexto, situando de este modo la historia en la posguerra.

Tras su debut como directora con 'Lady Bird', de consolidarse con su siguiente título, 'Mujercitas', y de convertirse en todo un fenómeno con el éxito mundial de 'Barbie', ahora la siete veces nominada al Oscar Gerwig llevará a la gran pantalla el regreso de una de las franquicias de fantasía favoritas entre el público.