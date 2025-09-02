El cine que llega en septiembre: del regreso de Amenábar a lo nuevo de Ari Aster y Paul Thomas Anderson

1. “Expediente Warren: El último rito”, de Michael Chaves (5 de septiembre)

Cuarta entrega de una de las sagas de terror más populares de las últimas décadas, inaugurada por la extraordinaria “Expediente Warren: The Conjuring” (2013). Dirigida por Michael Chaves, también responsable de la tercera entrega de la serie, sigue una nueva aventura de Ed Warren (Patrick Wilson) y Lorraine Warren (Vera Farmiga), famosos investigadores de lo paranormal. Deberán investigar una serie de sucesos extraños ocurridos en casa de una familia en una localidad de Pensilvania.

2. “Romería”, de Carla Simón (5 de septiembre)

El tercer y muy esperado largometraje de Carla Simón, directora de “Verano 1993” (2017) y “Alcarràs” (2022). Estrenada en la sección oficial del festival de Cannes, supone una nueva incursión de la prestigiosa cineasta en su memoria familiar. La protagonista es Marina (Llúcia Garcia), una chica de 18 años que emprende un viaje a Vigo para conocer a la familia de su padre biológico.

3. “April”, de Dea Kulumbegashvili (5 de septiembre)

Segundo largometraje de la cineasta georgiana Dea Kulumbegashvili, cuya anterior película, “Beginning” (2020), ganó cuatro premios en el festival de San Sebastián, entre ellos la Concha de Oro a la mejor película y la Concha de Plata a la mejor dirección. Premio Especial del Jurado en el festival de Venecia, cuenta la historia de una ginecóloga obstetra cuyo mundo se derrumba tras ser acusada de una negligencia médica.

4. “El cautivo”, de Alejandro Amenábar (12 de septiembre)

Seis años después del estreno de “Mientras dure la guerra” (2019), Alejandro Amenábar regresa al cine (tras su incursión en televisión con la serie “La fortuna”, 2021) con “El cautivo”, esperadísima película sobre un episodio en la vida de Miguel de Cervantes. Ambientada en 1575, gira en torno al cautiverio del célebre escritor en Argel en su juventud. En el reparto, entre otros, Julio Peña (“A través de mi ventana”), Alessandro Borghi (“Las ocho montañas”) y Fernando Tejero.

5. “Eddington”, de Ari Aster (12 de septiembre)

Áspera e inteligente radiografía de los Estados Unidos post COVID a cargo del siempre estimulante (y a menudo brillante) Ari Aster, director de “Hereditary” (2018) y “Beau tiene miedo” (2023). En una interpretación magistral, Joaquin Phoenix encarna al shérif de Eddington, una pequeña ciudad de Nuevo México. Su rivalidad con el alcalde (Pedro Pascal) pondrá en jaque a toda la comunidad.

6. “Simón de la montaña”, de Federico Luis (12 de septiembre)

Primer largometraje del director argentino Federico Luis. Programada en la Semana de la crítica del festival de Cannes, es una película magnética y desconcertante sobre un adolescente conflictivo y con un entorno familiar complicado que cree encontrar su lugar en un grupo de chicos y chicas con discapacidad. Lorenzo Ferro, visto en “El Ángel” (2018), da vida al protagonista.

7. “On Falling”, de Laura Carreira (19 de septiembre)

Estupendo ejercicio de cine social, afilado en la mirada y alejado de moralismo. Debut en el largometraje de la directora portuguesa Laura Carreira, que recibió la Concha de Plata a la mejor dirección (ex aequo con Pedro Martín-Calero por “El llanto”), muestra el día a día de una mujer portuguesa (Joana Santos) que lleva una vida precaria en Escocia, donde trabaja en un almacén y comparte apartamento con otros inmigrantes.

8. “Una batalla tras otra”, de Paul Thomas Anderson (26 de septiembre)

Lo nuevo de Paul Thomas Anderson (“El hilo invisible”, “Licorice Pizza”) y, en consecuencia, una de las películas más esperadas de la temporada. Poco ha trascendido de su argumento. Sí sabemos que está inspirada en Vineland, novela de Michael Pynchon (autor al que el cineasta ya adaptó en la magnífica “Puro vicio”), y que cuenta con un reparto espectacular. Leonardo DiCaprio encabeza un elenco estelar en el que también intervienen, entre otros, Benicio Del Toro, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor y Chase Infitinti.

9. “Maspalomas”, de Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga (26 de septiembre)

Nueva película del equipo de cineastas que hay detrás de filmes como “La trinchera infinita” (2019) y “Marco” (2024). En este caso la dirección corre a cargo de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi. Por una serie de circunstancias, Vicente (José Ramón Soroiz), un hombre de 76 años, se ve obligado a ingresar en una residencia. En ese nuevo escenario decide ocultar su homosexualidad.

10. “El vengador tóxico”, de Macon Blair (26 de septiembre)

Remake de la mítica película de la factoría Troma. Dirigida por el también actor Macon Blair (“Ya no me siento a gusto en este mundo”), cuenta la historia de un conserje anodino que sufre un accidente que le convierte en una espeluznante criatura. Su principal atractivo, un reparto lleno de rostros conocidos: Elijah Wood, Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Taylor Page, Julia Davis y Kevin Bacon.