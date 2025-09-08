Canarias, un "paraíso fiscal": así veían a las Islas en una de las mejores películas de los 90

El cine ha sido, desde hace décadas, un escaparate privilegiado para la proyección internacional de Canarias.

Más allá de servir de plató natural para rodajes, el Archipiélago también apostó por aparecer en la gran pantalla a través del product placement: menciones directas, carteles o referencias insertadas en películas de Hollywood.

En los años noventa, esta estrategia llevó el nombre de las islas a producciones de alcance mundial, desde romances de gran presupuesto hasta thrillers de culto, consolidando a Canarias no solo como destino turístico, sino también como parte del imaginario audiovisual global.

Un clásico de los 90

Gracias a esta estrategia apareció el nombre de Canarias en una de las películas más icónicas de los años 90, un clásico moderno gracias a la dirección de Michael Mann y la presencia de dos de las mayores estrellas de la historia, considerados por muchos los mejores actores de su generación: Al Pacino y Robert De Niro.

En Heat (1995), se cuela una línea que sorprende a cualquier canario: el corrupto empresario Roger Van Zant le suelta por teléfono a su asistente: “Have Harry bring me the spreadsheets for Canary Islands offshore (Que Harry me traiga las hojas de cálculo para las Islas Canarias offshore)”.

La película, recordada por su ya mítica escena entre Pacino y De Niro, sitúa a las Islas en el imaginario del dinero “offshore” de los años noventa. ¿Era así?

Heat / LP

Pero, ¿era realmente un paraíso fiscal?

No. Canarias forma parte de España y de la Unión Europea, y ni era entonces ni es ahora un paraíso fiscal. Lo que sí tiene el Archipiélago es un régimen económico y fiscal propio (REF), aprobado por la UE y pensado para compensar su condición de región ultraperiférica.

Dentro de ese marco funciona un impuesto propio, el IGIC, con tipo general del 7% en 2025.

Para entender el contexto hay que apuntar que en el cine de los 90 “offshore” se usaba, además de paraís fiscal, como sinónimo genérico de estructuras fiscales internacionales, si bien su acepción más común implica de alguna manera una regulación fiscal más laxa de lo habitual.

Pero no es descabellado pensar que los productores de la cinta no tuvieran mucho interés en saber si Canarias o no un paraíso fiscal, simplemente había que colocar el producto y ese espacio determinado de la película era el más adecuado para cumplir con el acuerdo.

La apuesta del product placement

A mediados de los años noventa, el Gobierno de Canarias profesionalizó su relación con el cine impulsando la recién creada Canary Islands Film Commission y cerrando acuerdos de product placement para colocar la marca “Islas Canarias” en superproducciones.

La estrategia no consistía en rodar en el Archipiélago, sino en hacer que su nombre o imagen aparecieran dentro de la película: vallas publicitarias visibles en Don Juan DeMarco, un anuncio televisivo de “Islas Canarias” en Íntimo y personal, y esta mención verbal al “Canary Islands offshore” de Heat.

Eran inserciones puntuales (en cartelería, utilería o diálogo) pensadas para posicionar a Canarias en el imaginario internacional del gran público, asociándola a títulos de alto alcance comercial.

Aquella política convirtió al Archipiélago en pionero del destination branding cinematográfico en España y contribuyó a que Canarias circulase por la cultura pop global más allá del turismo tradicional.