Cine
Los fundadores de la Academia de Cine, entre ellos, Ana Belén, Imanol Arias o Pedro Almodóvar, Medalla de Oro 2026
La Academia de Cine premiará con la Medalla de Oro 2026 a los 34 fundadores, entre los que se encuentran personalidades como Ana Belén, José Sacristán o Pedro Almodóvar, por su contribución al cine español
EFE
La Academia de Cine, que cumple este jueves 40 años desde su creación el 8 de enero de 1986, ha otorgado la Medalla de Oro 2026 a los 34 fundadores de los 87 profesionales del mundo cinematográfico que firmaron el acta fundacional.
Así, la actrices Ana Belén, Ángela Molina, Julieta Serrano, Fiorella Faltoyano, María Luisa San José, Helga Liné y María José Alfonso; los actores José Sacristán, Emilio Gutiérrez Caba e Imanol Arias; los directores Fernando Trueba, Jaime Chávarri, Gonzalo Suárez, Manuel Gutiérrez Aragón, Pedro Almodóvar y José Luis García Sánchez; o los guionistas Lola Salvador, Manuel Matji, Luis Ariño y Juan Tébar son algunos de las personalidades que conforman a los fundadores.
También los productores José Frade, Andrés Vicente Gómez, Hervé Hachuel, Ana Huete, José Antonio Sainz de Vicuña y Luis Megino; el director de fotografía José Luis Alcaine; los montadores Pedro del Rey y Miguel González Sinde; los directores y directoras de producción Marisol Carnicero y Carlos Orengo Llop; el compositor José Nieto; el maquillador Ramon de Diego Nieto; y el operador de cámara Alfredo Fernández Méndez recibirán el reconocimiento en un acto que tendrá lugar en primavera.
Cuatro décadas después de su creación, la Junta Directiva de la institución ha decidido reconocer a los fundadores con la Medalla de Oro, un premio que distingue a aquellas personas que han contribuido con su trayectoria profesional a mejorar el cine español en el aspecto industrial o artístico.
