Los Globos de Oro preparan el terreno: ¿será el año de 'Una batalla tras otra'?

El próximo domingo se celebrará en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, Los Ángeles, la gala de la 83 edición de los Globos de Oro, los premios que otorga desde 1944 la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. En aquella primera edición arrasó ‘La canción de Bernadette’, que se llevó los galardones a mejor película, director (Henry King) y actriz principal (Jennifer Jones). De conseguirlos todos en la presente edición, ‘Una batalla tras otra’, la adaptación de la novela de Thomas Pynchon realizada por Paul Thomas Anderson, triplicaría los logros de aquel primer filme premiado, ya que esta virulenta comedia de acción, centrada en lo que queda de los movimientos revolucionarios de los años 70, está nominada en nueve categorías, entre ellas filme, director, guion, actor (Leonardo DiCaprio) y actriz (Chase Infiniti).

Con la comediante y presentadora de televisión Nikki Glaser como maestra de ceremonias, repitiendo el cometido que ya realizó en la pasada edición, los Globos de Oro de este año plantean serias rivalidades. Hay filmes destacados, pero no triunfadores o perdedores claros. Destacan por supuesto las nueve nominaciones de ‘Una batalla tras otra’, aunque eso no sea sinónimo de éxito. Le siguen muy de cerca dos títulos de corte bien distinto, la producción noruega ‘Valor sentimental’, con ocho, y el curioso relato de vampiros ‘Los pecadores’, con siete. En el apartado televisivo, ‘The white lotus’, con seis, y ‘Adolescencia’, con cinco, parten con relativa ventaja. Los dos premios honoríficos, el Cecil B. De Miller y el Carol Burnett, serán concedidos respectivamente a las actrices Helen Mirren y Sarah Jessica Parker.

La cómica Nikki Glasier, presentadora de los Globos de Oro 2026, en la presentación de los premios este 8 de enero en Beverly Hills. / Valerie Macon / AFP

En la categoría de película dramática, ‘Valor sentimental’ y ‘Los pecadores’ compiten con ‘Frankenstein’, ‘Hamnet’, ‘Un simple accidente’ y ‘El agente secreto’. Se abre un abanico de posibilidades como ocurre en la categoría de mejor filme de comedia o musical, donde ‘Una batalla tras otra’ tiene como rivales a ‘Blue moon’ (aunque la cinta de Richard Linklater sobre el letrista Lorenz Hart es más drama que otra cosa), ‘Bugonia’ (peculiar comedia de ciencia ficción), ‘Marty Supreme’, la recién estrenada entre nosotros ‘Nouvelle Vague’ (Linklater compite consigo mismo) y ‘No hay otra opción’. ‘Bugonia’ es una producción irlandesa-canadiense realizada por un griego, Yorgos Lanthimos, que adapta un filme surcoreano, mientras que ‘No hay otra opción’, del coreano Park Chan-wok, es el remake de una producción francesa de Costa-Gavras rodada hace 20 años, ‘Arcadia’. El cine global.

‘El agente secreto’ (por Brasil), ‘No hay otra opción’ (por Corea del Sur) y ‘Valor sentimental’ (por Noruega) también compiten por el premio a la mejor película de habla no inglesa, junto a ‘La voz de Hind Rajab’ (un filme sobre el conflicto de Gaza de producción tunecina), ‘Un simple accidente’ (del iraní Jafar Pahani, pero con pabellón francés) y ‘Sirat’. La cinta de Oliver Laxe es la única española que ha entrado en las candidaturas de este año.

Fotograma de la película ‘Sirat’del director Oliver Laxe / EPC

En la categoría de drama aparece una gran rivalidad en cuanto a las actrices: la Jennifer Lawrence que afronta problemas de salud mental y una complicada maternidad en ‘Die, my love’, y la Jessie Buckley que encarna a Agnes, la esposa de William Shakespeare, en ‘Hamnet’, parten como favoritas. Pero ojo a la desconocida Eva Victor, actriz y directora de una notable película independiente, ‘Sorry, baby’, y a la espléndida Renate Reinsve de ‘Valor sentimental’, que ya ganó el premio a la mejor actriz en Cannes por su anterior colaboración con Joachim Trier, ‘La peor persona del mundo’.

Figuras de peso

Por lo que respecta a los actores, interpretar a un icono musical como Bruce Springsteen siempre puede dar un plus, y eso beneficia al Jeremy Allen White de ‘Springsteen: Deliver me from nowhere’, cuyo principal rival puede ser el protagonista de ‘El agente secreto’, Wagner Moura. Los actores de las dos primeras películas de los hermanos Safdie por separado tienen también firmes candidatos, Timothée Chalamet en el apartado de interpretación en comedia por ‘Marty Supreme’, y Dwayne Johnson en la categoría dramática por ‘The smashing machine’. La pareja Emma Stone-Jesse Plemmons también puede dar juego por su trabajo en ‘Bugonia’, pero si entendemos ‘Jay Kelly’ como una suerte de testamento o semiretirada de George Clooney, este puede ser su segundo Globo –lo ganó en 2012 por ‘Los descendientes’–, aunque Ethan Hawke está fantástico en ‘Blue moon’ y Leonardo DiCaprio vuelve a destacar en ‘Una batalla tras otra’.

Benicio del Toro, Leonardo DiCaprio, Cassandra Kulukundis, Teyana Taylor, Chase Infiniti y Paul Thomas Anderson reciben el premio por 'Una batalla tras otra' durante la 31 edición de los Critics Choice Awards, este 4 de enero en Santa Monica, California. / AP Photo / Chris Pizzello

Todo parece indicar que el film de Paul Thomas Anderson y ‘El agente secreto’ son los favoritos, pero títulos sorpresa como ‘Los pecadores’ tienen bastantes opciones: nominada en las categorías de película dramática, director, guion, actor, música y canción (excelente el empleo del blues para definir a los personajes de raza negra y del country para los vampiros blancos), además del mejor logro cinematográfico y de taquilla. De ganar, sería una agradable sorpresa.

En cuando a las nominadas en televisión, la excelente ‘The pitt’ –reencuentro con una buena serie ambientada en un hospital de urgencias–, las nuevas temporadas de ‘The white lotus’ y ‘Severance’ o ‘Pluribus’ –la serie de Vince Gilligan, el creador de ‘Breaking bad’– destacan en el apartado dramático, mientras que en el de comedia son firmes ‘The studio’, ‘The bear’ o la quinta temporada de ‘Solos asesinatos en el edificio’, la eterna candidata. ‘Adolescence’ compite como mejor serie limitada o antología.