'Valor sentimental' triunfa en los Premios del Cine Europeo y 'Sirat' se lleva cinco galardones técnicos

'Valor sentimental', del noruego Joachim Trier, fue la gran triunfadora de los 38º Premios de Cine Europeo, en los que se llevó seis galardones -mejor película, dirección, actor (Stellan Skarsgard), actriz (Renate Reinsve), guion y banda sonora.

Mientras que la española 'Sirat', de Oliver Laxe, la otra gran favorita, consiguió los de casting (Nadia Acimi, Luís Bértolo, y María Rodrigo); fotografía (Mauro Herce); montaje (Cristóbal Fernández); diseño de producción (Laia Ateca) y sonido (Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas).