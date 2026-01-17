Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Valor sentimental' triunfa en los Premios del Cine Europeo y 'Sirat' se lleva cinco galardones técnicos

La película de Oliver Laxe se quedó sin recompensa en las categorías de mejor película y mejor director, que encumbraron al noruego Joachim Trier

Los actores Stellan Skarsgard y Elle Fanning en un fotograma de 'Valor sentimental'.

Redacción / agencias

'Valor sentimental', del noruego Joachim Trier, fue la gran triunfadora de los 38º Premios de Cine Europeo, en los que se llevó seis galardones -mejor película, dirección, actor (Stellan Skarsgard), actriz (Renate Reinsve), guion y banda sonora.

Mientras que la española 'Sirat', de Oliver Laxe, la otra gran favorita, consiguió los de casting (Nadia Acimi, Luís Bértolo, y María Rodrigo); fotografía (Mauro Herce); montaje (Cristóbal Fernández); diseño de producción (Laia Ateca) y sonido (Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas).

