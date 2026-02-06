El año prodigioso de Álvaro y Ángela Cervantes: "Les tenemos que decir a nuestros padres que no se acostumbren"

2025 no es un año que la familia Cervantes Sorribas vaya a olvidar fácilmente. El pasado mes de marzo, los hermanos Álvaro y Ángela Cervantes acudieron el Festival de Málaga con dos películas cada uno: 'Sorda' y 'Esmorza amb mi', él; 'La furia' y 'Lo que queda de ti', ella. Los dos abandonaron el certamen con sendas Biznagas de Plata bajo el brazo: Álvaro ganó el premio al mejor actor por su trabajo en 'Sorda' y Ángela, el premio a la mejor actriz por 'La furia' (compartido con Miriam Garlo, también por 'Sorda'). Y aquello fue solo el principio. Hace apenas una semana, después de un año lleno de reconocimientos, los Premios Días de Cine distinguieron a Álvaro Cervantes como el mejor actor español de 2025 por 'Sorda' y a Ángela Cervantes como la mejor actriz por 'La furia' y 'Lo que queda de ti'. Este domingo, ambos acudirán a la gala de los Gaudí como nominados (Álvaro, además, por partida doble). Y el próximo 28 de febrero repetirán en los Goya, donde también han obtenido candidaturas.

"Lo que estamos viviendo, este viaje paralelo de reconocimiento, es un sueño que parece imposible", afirma Ángela. "Les tenemos que ir diciendo a nuestros padres que no se acostumbren, que esto es muy excepcional", comenta Álvaro entre risas. Los dos hermanos crecieron en una familia trabajadora del Poblenou sin ninguna conexión con el mundo de la interpretación, más allá de las ocasionales visitas al teatro o al circo en calidad de espectadores. "Nuestros padres están felices de ver, primero, que hacemos algo que nos gusta y además nos podemos dedicar a ello, que ya es un gran privilegio, y luego, además, que las películas que hacemos están llegando a la gente y tienen un recorrido. Están superorgullosos y, ahora que ya están jubilados, lo están disfrutando mucho".

Un personaje de premio

Ángela Cervantes (1993) tiene ya dos premios Gaudí en su vitrina. Los ganó en 2022, por 'Chavalas', y en 2023, por 'La maternal'. Los dos como actriz de reparto. Ahora está nominada por primera vez como protagonista por 'La furia', de Gemma Blasco, donde interpreta a una joven actriz que busca el modo de canalizar el dolor que siente después de sufrir una violación. Es una de esas interpretaciones que, por su exigencia y visceralidad, parecen tener desde el principio una cita ineludible con los premios. "Cuando trabajas en producciones tan pequeñas y personales como 'La furia', intentas no pensar en esas cosas, porque para llegar ahí se tienen que dar muchos factores -explica-. Hay muchas películas buenas que se quedan por el camino porque apenas se ven y no se habla de ellas. Pero no sería honesta si digo que no se te pasa en algún momento por la cabeza, porque al fin y al cabo los premios son también una manera de impulsar la carrera de una película, y eso es algo muy necesario en proyectos como este".

Pese a ser cuatro años mayor que su hermana y haber empezado su carrera bastante antes que ella, Álvaro Cervantes (1989) no había estado nunca nominado al Gaudí. Y se ha estrenado a lo grande: es candidato a los premios al mejor actor protagonista por 'Esmorza amb mi', el debut en la dirección de su amigo Iván Morales, y al mejor actor de reparto por 'Sorda', de Eva Libertad, donde interpreta al marido oyente de una mujer sorda, una pareja mixta que se ve abocada al conflicto tras el nacimiento de su hija. "Lo que estoy viviendo con 'Sorda' no me había pasado nunca -señala-. Es difícil explicar todo lo que esta película me ha enseñado y lo emocionante que ha sido acompañarla en los festivales, en las presentaciones y en los coloquios. Recibir el agradecimiento del público que la ve, de la comunidad sorda, pero también, y sobre todo, del público oyente, es algo que va más allá de los premios, la verdad".

Álvaro asegura que cuando llegan las nominaciones y los premios, se alegra "casi más" por las de su hermana que por las suyas. "Para mí no hay mucha diferencia, pero he deseado tanto que a Ángela le fuera bien que cada reconocimiento que recibe es una alegría increíble". Tal vez es porque se siente en parte responsable de que ella se dedique a la interpretación. "Es verdad que si empecé en esto fue gracias a mi hermano -tercia la actriz-, pero no porque él me convenciera ni nada, sino porque al verlo a él me fui dando cuenta de que era posible, me inspiró mucho desde ahí". También Ángela dice sentir "una ilusión especial" cuando Álvaro ve reconocido su trabajo -"sé todo el esfuerzo que pone y cómo se vuelca en los proyectos"-, pero trata de no dar excesiva importancia a los premios. "A veces parece que sean una cuestión de vida o muerte, que si no estás eres la peor persona del mundo y si estás eres la mejor. Y eso es mentira. Está muy bien que te toque y hay que agradecerlo, pero al final es todo muy arbitrario y cuenta mucho la suerte, porque somos muchas y hay muchos trabajos muy buenos".

En cualquier caso, después de los Gaudí, el increíble año de los hermanos Cervantes tendrá su colofón en la gala de los premios Goya, que además esta vez tendrá lugar en Barcelona y en el Fòrum, a poca distancia del barrio en el que se criaron. "Es como la guinda, ¿no? -dice Álvaro-. Los dos nominados, en nuestra ciudad y relativamente cerca del Poblenou. Esto lo escribe alguien en un guion y no te lo crees". "Sí, pero a nuestra madre no le hace tanta gracia -se ríe Ángela-, porque a ella le encanta tener la excusa de los premios para viajar y esta vez se tiene que quedar en casa".