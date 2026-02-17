Javier Bardem y otros artistas critican el Berlinale por su silencio sobre Gaza
Tilda Swinton, Angeliki Papoulia, Saleh Bakri o Tatiana Maslany también firman la carta abierta a la organización
EFE
Más de 80 artistas han firmado una carta abierta al Festival de Cine Berlinale, condenando el silencio de la organización y la censura a los artistas cuando se trata del conflicto en Gaza, informó Variety.
Javier Bardem, Tilda Swinton, Angeliki Papoulia, Saleh Bakri o Tatiana Maslany, entre otros profesionales de la industria, se encuentran entre los firmantes, que condenan el silencio del reconocido festival que se celebra en la capital alemana.
"Esperamos que las instituciones de nuestra industria se nieguen a ser cómplices de la terrible violencia que sigue ejerciéndose contra el pueblo palestino", dice la carta obtenida por el medio especializado en la que urgen al festival condenar "el genocidio israelí en curso contra los palestinos". "Nos consterna la implicación de la Berlinale en la censura de artistas que se oponen al genocidio que Israel continúa perpetrando contra los palestinos en Gaza y al papel clave del Estado alemán en su facilitación", ahonda el escrito.
La carta llega en medio de la edición del festival y después de que el presidente del jurado, el director alemán Wim Wenders, declarara en la rueda de prensa inaugural que debían mantenerse al margen de la política, tras ser preguntado por Gaza y por el respaldo del Gobierno alemán, principal financiador del certamen, a Israel.
La respuesta de Wenders generó críticas en el sector, así como el rechazo de otros artistas que incluso cancelaron su participación en el encuentro, entre ellos la autora india Arundhati Roy, quien calificó los comentarios de "inadmisibles". "Discrepamos fervientemente de la declaración del presidente del jurado de la Berlinale 2026, Wim Wenders, de que hacer cine es "lo opuesto a la política". No se puede separar uno de la otra", continúa el escrito.
La carta resalta que numerosos festivales internacionales de cine "han respaldado el boicot cultural al apartheid israelí" y destaca que "más de 5.000 profesionales del cine, entre ellos importantes figuras de Hollywood e internacionales, también han anunciado su negativa a colaborar con compañías e instituciones cinematográficas israelíes cómplices".
- Hacienda cambia para siempre la Declaración de la Renta: fechas y claves importentes para los contribuyentes canarios en 2026
- El Estatuto de los Trabajadores lo hace oficial: los canarios que trabajen mañana, Martes de Carnaval, y no disfruten del festivo tendrán esta recompensa de su empresa
- Apuñalado un hombre en un ajuste de cuentas en Las Palmas de Gran Canaria
- Guardia Civil y DGT avisan: la baliza V16 y los documentos que debes llevar en el coche para evitar multas en 2026
- Dramático rescate en Telde: un matrimonio y su bebé, acorralados por sus propios perros en una finca
- El enfado de la afición de la UD Las Palmas en Anduva: 2.200 kilómetros y un viaje de mil euros para ver el partido en un bar
- La Casa de las Semillas cambia de propietario e impulsa su esencia verde en Las Palmas de Gran Canaria
- Jesé, el salvavidas de la UD Las Palmas por 60.000 euros: cinco goles, ADN galáctico y ya no es sustituido en el 64