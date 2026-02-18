Bad Bunny protagonizará el debut como director de Residente, una película con Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem

Bad Bunny protagonizará el debut como director de Residente, una película titulada 'Porto Rico' y que contará con un elenco de lujo: Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem son el resto de actores anunciados. El filme, un "wéstern caribeño épico y drama histórico" sobre los orígenes de Puerto Rico, es obra de René Pérez-Joglar (nombre real de Residente) y del guionista Alexander Dinelaris, ganador del Oscar por 'Birdman'. "He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia", apunta el director en un comunicado. "Esta película es una reafirmación de quiénes somos, contada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece", añade sobre su filme.

De esta manera, 'Porto Rico', "historia impactante inspirada en hechos reales", se convierte en el primer largometraje del rapero puertorriqueño, exmiembro de Calle 13, quien confirma su carrera audiovisual tras estar presente en el pasado Festival de Sundance por su papel, esta vez como actor, en la película 'Frank & Louis', dirigida por Petra Biondina Volpe. El filme cuenta, además, con el oscarizado cineasta Alejandro G. Iñárritu ('Birdman', 'El renacido'...) como productor ejecutivo junto a Scott Budnick.

También Bad Bunny, el puertorriqueño que ha conquistado el mundo con su música, amplía su currículum cinematográfico, que ya cuenta con participaciones como actor en 'Bullet train' y 'Bala perdida', con un papel protagonista en el primer largometraje de su amigo y compatriota Residente. El filme, que por ahora no tiene fecha de lanzamiento pues aún se tiene que empezar a rodar, cuenta la participación de la división cinematográfica de la promotora musical Live Nation y también con productores como el mismo Edward Norton.

A través del mismo comunicado, el actor cuatro veces nominado al Oscar expone que decidió participar en el proyecto porque es una película que "se inscribe en una tradición de filmes que amamos profundamente, desde 'El Padrino' hasta 'Gangs of New York'" y lo describe como "un drama visceral y personajes y épocas icónicas, pero que también nos obligan a confrontar la historia en la sombra que subyace bajo la narrativa estadounidense del idealismo". "Todo el mundo conoce a René como un poeta del lenguaje y el ritmo. Ahora también verán al visionario visual que es. Y reunirlo con Bad Bunny para contar la verdadera historia de las raíces de Puerto Rico será como una llama encontrando el cartucho de dinamita que la estaba esperando", zanja Norton.