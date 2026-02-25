Premios Goya 2026: horario y dónde ver la gala que se celebra en Barcelona

El cine español se prepara para vivir uno de sus momentos más esperados del año con la gran fiesta de los premios Goya en Barcelona, que este sábado 28 de febrero regresa a la ciudad 25 años después. Las películas que dominan las quinielas son ‘Los Domingos’, con trece nominaciones, y ‘Sirat’, que acumula once, prometiendo una noche repleta de emociones, sorpresas y celebraciones cinematográficas.

La 40.ª edición de los premios se celebrará en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) y estará presentada por el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini, en un evento que reunirá a alrededor de un millar de profesionales del sector. Según informó la Academia de Cine, más de 60 personas participarán en la entrega de los ‘cabezones’.

Entre los encargados de entregar los premios destaca Karla Sofía Gascón, quien el año pasado no asistió a la gala en Granada a pesar de que su película ‘Emilia Pérez’ estaba nominada a Mejor Película Europea, ya que la distinción es para productores y no actores, según explicaron fuentes cercanas a la productora francesa Why Not. Previo a los Goya de 2025, Gascón recibió críticas por antiguos tuits con contenido racista y ofensivo, incluso dirigidos a Hollywood.

En esta ocasión, los Reyes Felipe VI y Letizia no asistirán a la gala debido a compromisos previos, confirmó el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, asegurando que la relación con la Casa Real sigue siendo buena.

Luis Tosar y Rigoberta Bandini en Barcelona en el 'spot' oficial de los Premios Goya 2026. / EP

Nominados principales

La película con más candidaturas es ‘Los Domingos’ (13), seguida de ‘Sirat’ (11), ‘Maspalomas’ (9), ‘La Cena’ (8) y ‘Sorda’ y ‘El Cautivo’ (7 cada una).

Para Mejor Dirección y Mejor Película compiten ‘Los Domingos’, ‘Maspalomas’ y ‘Sirat’. En la categoría de Mejor Película están nominadas ‘La Cena’, ‘Los Domingos’, ‘Maspalomas’, ‘Sirat’ y ‘Sorda’. Los aspirantes a Mejor Dirección son Alauda Ruiz de Azúa por ‘Los Domingos’, Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga por ‘Maspalomas’, Carla Simón por ‘Romería’, Oliver Laxe por ‘Sirat’ y Albert Serra por ‘Tardes de Soledad’.

En Mejor Película Documental destacan Albert Serra con ‘Tardes de Soledad’, Isaki Lacuesta y Elena Molina por ‘Flores para Antonio’, Hernán Zin por ‘Todos somos Gaza’, Álvaro Longoria por ‘The Sleeper. El Caravaggio perdido’ y Gaizka Urresti por ‘Eloy de la Iglesia. Adicto al cine’.

Entre las nominaciones musicales, sobresale Víctor Manuel, quien obtiene su primera candidatura por la canción ‘Y mientras tanto, canto’ de ‘La Cena’, recordando que anteriormente había compuesto para el cine antes de que existieran los Goya.

De las 218 películas inscritas para los Premios Goya 2026, 67 son óperas primas, 123 de ficción, 87 documentales y 9 de animación.

Reconocimientos especiales

El Goya de Honor será para el cineasta, escritor y periodista Gonzalo Suárez, por una carrera “sorprendente” y “pionera” en cine, literatura y periodismo. La actriz Susan Sarandon recibirá el Goya Internacional, en reconocimiento a su destacada trayectoria en Hollywood, su filmografía con obras maestras, películas icónicas y joyas de culto. Sarandon recogerá el quinto Goya Internacional, siguiendo a figuras como Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere.

Foto de familia de los ganadores en la 39º edición de los Premios Goya. / EP

Horario y dónde ver la los Goya

Como de costumbre, la ceremonia se podrá seguir en directo por televisión a través de La 1 de TVE a partir de las 22:00 horas. Además, en RTVE Play se ofrecerá la alfombra rojaprevia desde las 19:15 hasta el comienzo de la gala, así como un seguimiento del detrás de cámaras durante todo el evento.

Sin una favorita clara

Tanto actores como directores coinciden en que no hay un claro favorito entre ‘Los Domingos’ y ‘Sirat’, destacando también filmes como ‘Sorda’, ‘Maspalomas’ o ‘Ciudad sin sueño’.

La cineasta Isabel Coixet, con ocho Goya en su carrera, señaló que 2025 ha sido un año excepcional para el cine español y que cualquiera de las películas premiadas lo merecerá, mencionando especialmente ‘Los Domingos’, ‘Sirat’, ‘Maspalomas’ y la ópera prima de Guillermo Galoe, ‘Ciudad sin sueño’.

Por su parte, Belén Rueda valoró la calidad actoral de ‘Los Domingos’ y ‘Maspalomas’, mientras que Francesco Carril eligió como favorita la película de Alauda Ruiz de Azúa, aunque también destacó ‘Los Domingos’, ‘Maspalomas’ y ‘Tardes de Soledad’.

La directora María Ripoll afirmó no tener favorita, aunque subrayó la calidad de ‘Sorda’ y celebró el éxito de comedias como ‘La Cena’, opinión compartida por Macarena Gómez, mientras que Loreto Mauleón se inclinó por ‘Los Domingos’ y también valoró ‘Maspalomas’.