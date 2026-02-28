Premios Goya
La argentina 'Belén' gana el Goya a la mejor película iberoamericana
La película de Dolores Fonzi se ha impuesto a La misteriosa mirada del flamenco, 'de Diego Céspedes (Chile); 'La piel del agua', de Patricia Velásquez (Costa Rica); 'Manas', de Marianna Brennand (Brasil); y a 'Un poeta', de Simón Mesa Soto (Colombia)
EFE
La película argentina 'Belén', de Dolores Fonzi, se ha alzado con el galardón a mejor cinta iberoamericana en la gala de los premios Goyaque se celebra este sábado en Barcelona.
'Belén' tenía como contrincantes a 'La misteriosa mirada del flamenco', de Diego Céspedes (Chile); 'La piel del agua', de Patricia Velásquez (Costa Rica); 'Manas', de Marianna Brennand (Brasil), y 'Un poeta', de Simón Mesa Soto (Colombia).
Fonzi ha asegurado que somos las películas que hacemos, y en estos momentos el mundo se ha convertido en "una película de terror" y, como ejemplo de ello, ha citado el genocidio en Gaza, la situación de las mujeres en Irán y la persecución a los migrantes en Estados Unidos.
"Y esa película de terror no somos nosotros, no somos la humanidad y no lo podemos seguir permitiendo. Ustedes, que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa; la ultraderecha vino a destruirlo a todo. Eso es así. Yo vengo del futuro de un país donde el presidente puso incluso en venta el agua", ha agregado la directora argentina.
El filme de Fonzi está basado en el libro 'Somos Belén', de Ana Correa, y narra la historia real de una joven de Tucumán que en 2014 fue condenada a ocho años de prisión por homicidio tras sufrir un aborto espontáneo, en una época en la que la interrupción del embarazo era ilegal en Argentina.
Fonzi no solo respaldó a Belén, sino siempre ha participado en el movimiento de mujeres para lograr que se aprobara la ley del aborto, lo que finalmente se logró en 2020 en Argentina.
Además, la película está sirviendo para que siga abierto el debate en su país por la ley del aborto, amenazada por el Gobierno de Javier Milei.
