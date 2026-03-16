Javier Bardem luce el lema 'No a la guerra' en la alfombra roja de los premios Oscar

El actor español Javier Bardem ha aparecido este domingo en los premios Oscar con dos símbolos de apoyo a Palestina. El intérprete ha acudido a los galardones más importantes del cine con un gran broche donde se puede leer el lema 'No a la guerra' y un pin del niño Handala, símbolo de la lucha del pueblo palestino por su libertad.

El actor ha aparecido con la insignia en la alfombra roja de los premios, exactamente la misma pegatina que la popularizada en 2003 para condenar la invasión de Irak liderada por EEUU. Además, el niño de su pin, Handala, fue creadopor el caricaturista político Naji al-Ali como un símbolo de la identidad y resiliencia de Palestina.

"El coraje de Javier Bardem. El valor de los gestos donde más pueden costarte. Hoy en los Oscar estarán juntos nuestro NO A LA GUERRA y Handala, ese niño con 10 años hasta que los refugiados palestinos vuelvan a su tierra robada. No puedo sentir más orgullo. Gracias, Javier", ha compartido en la red social X su hermano, Carlos Bardem.

Esta no es la primera vez que Bardem muestra su apoyo a Palestina. El actor apareció en la gala de los Emmy, donde estaba nominado a mejor actor de reparto por la antología 'Monsters: la historia de Lyle y Erik Menendez', con un pañuelo palestino enroscado al cuello, y con él posó ante la prensa, puño en alto, símbolo de coraje y resistencia.

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"Estoy aquí denunciando el genocidio en Gaza. La Asociación Internacional de Expertos en Genocidio [IAGS por sus siglas en inglés] ha concluido que es un genocidio y por eso estamos pidiendo un bloqueo diplomático y comercial, así como sanciones contra Israel para detener el genocidio", declaró el intérprete español ante el micrófono de 'Variety'.