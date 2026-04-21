La actriz grancanaria Antonia San Juan revela si volvería a la serie 'La que se avecina': "Me pagaban muy bien"

Antonia San Juan, una de las actrices canarias más destacadas del país, ha sido galardonada con el Premio Astarté de Honor Nacional 2026 en el marco del Festival de Cine de Ibiza (Ibicine). Este premio reconoce su sobresaliente carrera como actriz, guionista, directora y productora, destacando su larga trayectoria en el audiovisual español.

Durante su intervención, según recoge YOTELE, San Juan expresó con emoción lo que significa este reconocimiento para ella, remarcando la importancia de su trabajo en una industria que, en muchas ocasiones, puede ser difícil de conquistar.

La actriz, conocida por su trabajo en teatro, cine y televisión, se mostró agradecida y reflexiva sobre los logros alcanzados a lo largo de los años, señalando que la resiliencia ha sido una de sus mayores virtudes a lo largo de su carrera.

Una carrera de respeto: “Me he hecho respetar”

En una entrevista concedida a YOTELE, San Juan compartió detalles sobre cómo ha logrado llegar tan lejos en su carrera. La actriz aseguró que el reconocimiento, tanto del público como de la industria, le ha llegado a través de su trabajo constante y su integridad. “He sido nominada dos veces al Goya y he dirigido tanto cortometrajes como largometrajes, lo que me ha permitido ganarme un respeto que no se basa en mi vida personal, sino en mi trabajo”.

La actriz hizo énfasis en su decisión de no vender su vida privada, destacando que, a diferencia de muchos otros artistas, ella siempre ha considerado que su vida personal es algo que no debe ser objeto de mercado. “Lo que soy, lo he ganado a pulso, sin necesidad de vender nada que no sea mi trabajo”, afirmó, haciendo un llamado a respetar los límites personales y profesionales. Para ella, esta actitud es fundamental para mantener la dignidad en un mundo donde, en ocasiones, la fama puede diluir estos límites.

Segura de sí misma, una imagen que no es real

Al ser preguntada sobre su seguridad personal y profesional, Antonia San Juan confesó que, aunque a menudo se le percibe como una mujer segura de sí misma, esta imagen está lejos de reflejar la totalidad de su ser. "Todos tenemos miedos, inseguridades y complejos. Nadie es completamente seguro de sí mismo", explicó. La actriz reconoció que, aunque proyecta una gran fortaleza, como cualquier otra persona, ella también enfrenta sus propios temores, como el miedo a la enfermedad o a no ser llamada para trabajar.

Sin embargo, San Juan también destacó que lo que realmente le da seguridad es la cultura, un campo en el que siempre ha encontrado consuelo y fortaleza. “Cuando he tenido miedo, me he acorazado con la cultura. Eso es lo que me ha dado fuerza”, señaló, subrayando cómo el aprendizaje continuo y la lectura han sido claves en su proceso de autodescubrimiento y superación personal.

Antonia San Juan, el sábado en el Ocean Drive Talamanca, tras la presentación de la gala de los Premios Astarté. / Vicent Marí

El morbo mediático que genera la enfermedad

A lo largo de los años, Antonia San Juan ha estado en el centro de atención mediática, especialmente después de haber revelado que había pasado por un proceso de enfermedad. Sin embargo, la actriz no ha sido ajena al morbo que esto genera en la sociedad y en los medios. Sobre este tema, San Juan comentó con honestidad: “La enfermedad genera compasión, pero también morbo. Y lo sé porque lo he vivido en carne propia”.

A pesar de la atención pública que ha recibido por su lucha contra el cáncer, la actriz ha sido clara en cuanto a su posición: su objetivo al hablar de su enfermedad no es generar lástima, sino desmitificarla. “Se puede tener cáncer y no vivir como una persona enferma de cáncer”, afirmó, subrayando que, en su caso, la enfermedad no define quién es ni su capacidad para seguir trabajando y disfrutando de la vida.

¿Volverá Antonia San Juan a ¿'La que se avecina'?

Uno de los temas recurrentes en la entrevista fue su paso por la popular serie de televisión La que se avecina, donde interpretó a Estela Reynolds. A pesar de que la serie sigue siendo recordada por el público, San Juan dejó claro que su salida del programa no fue motivada por cuestiones de dinero. “No me fui por dinero. Me pagaban muy bien, pero eso no fue lo que me hizo irme”, explicó.

A pesar de la insistencia del público en que regrese, la actriz reafirmó que su etapa en la serie ha quedado cerrada: “Una vez que se cierra un lugar, no hay vuelta atrás”.

Sin embargo, San Juan también expresó su agradecimiento a los creadores de la serie, como Laura y Alberto, por haberle dado la oportunidad de interpretar a un personaje que marcó un hito en su carrera. La actriz destacó que no solo la serie, sino también su participación en otras producciones como Todo sobre mi madre y El Hoyo, han sido elementos fundamentales que la han impulsado en su carrera.