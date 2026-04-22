'La ahorcada' llega al cine con una Amaia Salamanca fantasmagórica y recupera en librerías la novela de Mayte Navales

'La ahorcada' quiere jugar esta semana a dos bandas. Por un lado, con su estreno en cines este miércoles 22 de abril. Por otro, con el impulso editorial de la novela de Mayte Navales, que N de Novela ha recuperado este mes como una de sus apuestas destacadas. La historia vuelve así a ponerse en circulación a la vez en pantalla y en librerías, reforzando su condición de relato de terror con alma gótica y vocación popular.

La película parte de una premisa muy clara y muy de género: Rosa Martín, una cantautora conocida como La Ahorcada, se suicida en el jardín de Fran, el hombre al que amaba y que la trataba como un simple objeto sexual. Pero su muerte no cierra la historia, sino que la abre. Su fantasma permanece en la mansión y convierte la vida de la familia en una espiral de horror, locura y venganza. Solo Patti, una niña con sensibilidad mediúmnica, parece entender qué está ocurriendo realmente en la casa.

Detrás de la adaptación está Miguel Ángel Lamata, con un reparto encabezado por Amaia Salamanca, Eduardo Noriega y Cosette Silguero, a quien hemos podido ver en series como 'Los protegidos'. Se trata de una propuesta de terror sobrenatural con pulsión de thriller, centrada en una obsesión amorosa que no termina ni siquiera con la muerte. Esa combinación entre melodrama oscuro, fantasma vengativo y atmósfera malsana es precisamente una de las bazas con las que llega a cartelera.

En paralelo, N de Novela acaba de relanzar el libro de Mayte Navales, presentado por la editorial como “una novela gótica contemporánea, perturbadora y emocional”. Es una historia en la que se mezclan el suspense sobrenatural, el drama psicológico y la mirada de una niña capaz de ver muertos, con ecos de Shirley Jackson y Guillermo del Toro. La novela subraya el núcleo de la historia con una frase que resume muy bien su propuesta: “Su amor devorará tu alma”.

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'La ahorcada' aterriza esta semana como una apuesta reconocible para quienes busquen terror español con un punto romántico, vengativo y fantasmagórico. En cine, con Amaia Salamanca y Eduardo Noriega al frente. En librerías, con la novela de Mayte Navales recuperada por N de Novela. Dos caminos para una misma historia de obsesión que se niega a desaparecer.