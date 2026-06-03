'Backrooms' y 'Obsession', las dos películas firmadas por 'youtubers' veinteañeros que han revolucionado el cine de terror

Kane Parsons ha entrado ya a lo grande en la historia del cine de terror (tal vez incluso en la historia del cine) y aún no ha cumplido los 21 años. 'Backrooms', el primer largometraje de este jovencísimo director californiano nacido en el Reino Unido, recaudó el pasado fin de semana 81,4 millones de dólares (más de 70 millones de euros) solo en Norteamérica (la taquilla en todo el mundo superó los 101 millones de euros). Con esas cifras, 'Backrooms' se ha convertido en la película de terror original (no perteneciente a una franquicia) con el mejor estreno de la historia y en el filme más exitoso de la productora y distribuidora A24. Y Parsons, en el cineasta más joven que ha conseguido un número uno en taquilla (a mucha distancia del anterior poseedor del récord, Josh Trank, que tenía 27 años cuando en 2012 recaudó 22 millones de dólares en el estreno de su ópera prima, 'Chronicle'). Son logros asombrosos para una película que costó 10 millones de dólares (8,6 millones de euros) y que se basa en unos vídeos hechos para YouTube.

La apoteósica irrupción de 'Backrooms', que llegará este viernes a los cines españoles, ha eclipsado, aunque solo en parte, el extraordinario rendimiento de otra película independiente de terror firmada por otro 'youtuber' veinteañero. Desde su estreno en Estados Unidos el pasado 15 de mayo, 'Obsession', de Curry Barker (26 años), no ha dejado de mejorar sus números de taquilla y acumula ya en todo el mundo una recaudación de 148 millones de dólares (127,5 millones de euros). El filme, cuyo presupuesto no llegó ni siquiera al millón de dólares, aterrizará en España el 26 de junio.

El fenómeno es tan llamativo que en Hollywood hay quien considera el éxito de 'Backrooms' y 'Obsession' como el inicio de una nueva era en el cine de género. El productor Jason Blum, cuya compañía Blumhouse ha revitalizado en las últimas dos décadas el terror cinematográfico con franquicias como 'Paranormal Activity', 'Insidious', 'La purga', 'M3GAN' y 'Black Phone', ha llegado a comparar el momento presente con los años 70, cuando una nueva generación de jóvenes directores (John Carpenter, Steven Spielberg, Wes Craven, Tobe Hooper…) redefinió el cine de terror "haciendo películas transgresoras que conectaban con el público de las salas de una manera increíble".

Generación 'poscovid'

En una charla organizada en Los Ángeles por el gremio de productores (PGA), Blum subrayó que tanto Kane Parsons como Curry Barker son "directores no tradicionales" que no han salido de los estratos más bajos de la industria ni de las filmotecas, sino de la creación 'online', y que han sabido atraer a un público nuevo -el de la 'generación poscovid'- que hasta ahora se había mantenido alejado de las salas de cine. "Muchos jóvenes crecieron en una época en la que no podían ir al cine, y no ha habido en este tiempo nada hecho para ellos que los motive a dejar sus iPads y acudir a las salas -apuntó-. Ahora, de repente, tienen dos películas". La suya es una percepción respaldada por las cifras: según datos difundidos por 'Variety', más de la mitad del público de 'Backrooms' tiene 25 años o menos (y apenas el 15% supera los 35 años).

Protagonizada por Renate Reinsve ('Valor sentimental'), Chiwetel Ejiofor, Lukita Maxwell y Mark Duplass, 'Backrooms' es la adaptación al cine de una serie web que Kane Parsons creó cuando solo tenía 16 años a partir de un 'creepypasta' (pequeñas historias de terror que se comparten a través de internet) sobre la existencia de un gigantesco laberinto de oficinas vacías de aspecto tan anodino como perturbador. El primer capítulo de la serie, titulado 'The Backrooms (Found Footage)', se estrenó en YouTube en 2022 y supera ya los 80 millones de visualizaciones. El éxito del proyecto llamó la atención de varios estudios y fue finalmente A24, en asociación con Atomic Monster (la productora de James Wan), Chernin Entertainment y 21 Laps, la que se encargó de desarrollar la traslación a la gran pantalla.

Hijo de internet

Que el propio Kane Parsons fuera el elegido para dirigir la película sorprendió a más de uno. Y no solo por su edad, sino también por su falta de experiencia y de bagaje cinematográfico. Al menos, en el sentido tradicional del término 'cinematográfico'. Obsesionado por los videojuegos desde muy joven, Parsons no creció viendo películas de los grandes maestros sino utilizando programas de edición, animación y efectos visuales en el entorno digital. "No sigo la cultura cinematográfica tradicional ni nada por el estilo -ha confesado él mismo-. Internet ha llenado el espacio de mi vida que en otros directores ocuparía Hollywood".

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Curry Barker sí ha dedicado más tiempo a consumir películas (ha relatado que ver 'La matanza de Texas' a los 11 años fue determinante en su vocación) e incluso pasó por una escuela de cine, pero también él se formó como creador en internet, a través sobre todo del canal de 'sketches' cómicos 'That’s a bad idea', junto a su amigo Cooper Tomlinson. En 2024, con un presupuesto ínfimo de 800 dólares, dirigió 'Milk & Serial', un largometraje de terror de género 'found footage' (a partir de grabaciones supuestamente reales y encontradas) que se convirtió en un éxito viral en YouTube. A partir de ahí pudo dar el salto a la gran pantalla con 'Obsession', película distribuida por Focus Features que le da una vuelta de turca a la leyenda de la pata de mono y relata la historia de un empleado de una tienda de música que encuentra un juguete sobrenatural capaz de hacer realidad un deseo… con aterradoras consecuencias.