Tensión y terror en los estrenos de cine: 'Cronos', 'Dulce sabor a muerte' y 'Black Box'

Las salas de cine reciben esta primera semana de septiembre estrenos de terror como 'Dulce sabor a muerte', llena de sangre y humor negro, o 'Black Box: Vuelo 298', sobre un extraño accidente de avión, además de las españolas 'Cronos', un thriller dramático sobre el atentado de Las Ramblas, o 'Enjambre' ('Eixam').

'Cronos': tensión a contrarreloj tras el atentado de Las Ramblas

Cuando el 17 de agosto de 2017 se desató el caos tras un atropello masivo en pleno centro de Barcelona, se inició un operativo policial que duró 124 horas y sometió a los cuerpos de seguridad a una carrera contrarreloj para capturar a los terroristas.

Basado en los acontecimientos reales que sacudieron Barcelona hace casi una década, Fernando González Molina ('Tres metros sobre el cielo') revive ese suceso en este thriller dramático protagonizado por Enric Auquer ('El maestro que prometió el mar'), Mónica López ('El Reino') y Diana Gómez ('Valeria').

'Dulce sabor a muerte': sangre, terror y humor negro

Un verano en principio idílico y un tranquilo pueblo vacacional son el escenario de una terrorífica pesadilla desatada por una maldición que, tras comer unos helados, despierta en los niños un instinto asesino y el insaciable deseo de acabar con los adultos de formas brutales y macabras. Tres niños que no han sido poseídos deberán salvar al pueblo de esta catástrofe.

Eli Roth ('Hostel') dirige y escribe esta historia de terror llena de sangre y humor negro en la que lo cotidiano se transforma en una amenaza y elementos aparentemente inocentes se convierten en armas letales.

'Black Box: Vuelo 298', un accidente aéreo misterioso y sobrenatural

Un misterio sobrenatural envuelve el accidente de un vuelo comercial de Nueva Orleans a Seattle, cuyo motivo se desconoce hasta que se encuentra la caja negra y las explicaciones escapan de la lógica humana.

Basado en el cortometraje 'The Vessel', escrito por los hermanos Duffer ('Stranger Things'), Steven Quale ('En el ojo de la tormenta') dirige un thriller de terror e intriga escrito por Stephen Susco ('El grito', 'Do not enter').

'Enjambre' ('Eixam'), la degradación de una sociedad rural alternativa

Una aldea recóndita es la salida que le ofrece Alba (Cristina Fernández) a Lluc (Pablo Molinero), quien lo ha perdido todo y ve en la integración en la comunidad que habita la aldea una segunda oportunidad. Allí encuentra el amor de Silvia (María Maroto), aunque pronto la aparente armonía de la comunidad se desvanecerá, revelando su lado más oscuro.

El primer largometraje de ficción de Óscar Bernàcer es un thriller rural que pretende reflejar las luces y sombras de nuestra sociedad a través del ficticio y utópico pueblo de Malpàs, que se presenta como un paraíso tentador que poco a poco irá mostrando su reverso más siniestro.

'El olor a leche quemada', un mundo agrícola de mujeres

Centrado en la figura de Katinka, una joven que sueña con continuar el negocio agrícola familiar, a pesar del poco optimismo de su madre, este drama rural muestra la vida cotidiana de tres generaciones de mujeres agricultoras que comparten techo en una granja en decadencia, en un entorno marcado por la ausencia de figuras masculinas.

Filmada en dialecto franconio por la directora novel Justine Bauer, esta producción alemana cuenta con la participación de Johanna Wokalek ('R.A.F. Facción del Ejército Rojo') entre un elenco integrado mayoritariamente por intérpretes no profesionales.

'Cinco segundos', un inesperado vínculo y una reflexión vital

El italiano Paolo Virzì ('Locas de alegría') dirige este drama en el que se plantea un conflicto intergeneracional entre el personaje de Adriano (Valerio Mastandrea), un hombre rudo y solitario que vive en el campo, y unos jóvenes que llegan dispuestos a devolver la vida a los viñedos abandonados al lado de sus fincas en ruinas.

'Jim Queen', una comedia negra francesa de animación

A través de la comedia negra, esta animación francesa para adultos transcurre en la escena gay parisina, donde el virus Heterosis, que convierte a los gays en heterosexuales, ha infectado a Jim, el rey del Gym Queens, cuya comunidad (la más sexy y codiciada) deberá embarcarse en un viaje para encontrar una cura.

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Fuente: El Periódico