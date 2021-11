Crítica de 'Way down': atraco al banco con 'Iniestazo'

'Way down' (2021) ★★★ Dirección Jaume Balagueró Intérprtetes: Freddie Highmore, Astrid Bergès-Frisbey, José Coronado Estreno: 12 de noviembre del 2021



Tras tantos años dedicado al cine de terror, Jaume Balagueró se acoge con 'Way down' a la modalidad del 'thriller' internacional con preparativo y consumación del atraco a un banco. No es un banco cualquiera. Es el Banco de España, inexpugnable según refrendan los protagonistas del filme: penetrar en él es más difícil que hacerlo en el mismísimo Fort Knox. En esta ficción que abraza con gracia lo inverosímil, la caja fuerte del Banco de España no la habría imaginado ni en sueños Steven Soderbergh cuando rodó 'Ocean’s eleven': grande, maciza, de sofisticada ingeniería y originalísimo dispositivo para atrapar en su interior a quien se cuele sin permiso. Además, la seguridad la controla un personaje, encarnado por José Coronado, que deja en nada a los del cine estadounidense sobre similares atracos.

La película es un gran entretenimiento en el que poco importan las características y motivaciones de los personajes. El joven a quien da vida Freddie Highmore es inteligentísimo y podría tener cualquier empleo generosamente retribuido, pero sin que medien muchas explicaciones, prefiere enrolarse en el grupo que planea el atraco al legendario tesoro. Se trata simplemente del placer de la aventura y el riesgo. Bien llevado, con las necesarias secuencias de choque y las piruetas finales. Y con un trasfondo al que Balagueró saca partido: el atraco se comete el mismo día en el que España y Holanda juegan la final del Mundial de Sudáfrica del 2010, y el famoso gol de Iniesta acaba jugando un papel importante en la trama.