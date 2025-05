Crítica de 'El Jockey': una búsqueda imprevisible e irresistible

'El Jockey' Dirección: Luis Ortega Intérpretes: Nahuel Pérez Biscayart, Úrsula Corberó, Mariana Di Girólamo, Daniel Giménez Cacho y Daniel Fanego Año: 2024 Estreno: 30 de mayo de 2025 ★★★★

Si bien no lo pone fácil, pues es una película imposible de delimitar (esa es su virtud), puede decirse que el asunto que vertebra la nueva película de Luis Ortega es la identidad, pero no abordada de forma convencional. 'El Jockey' va de tener la propia identidad clara o no, de la posibilidad de una identidad cambiante e incluso de abrazar varias identidades. A vueltas con su identidad está su protagonista, Remo (Nahuel Pérez Biscayart), un jinete cuya naturaleza adictiva pone en peligro su carrera y la relación con su novia (Úrsula Corberó). Y a vueltas con su identidad, e insisto en que esto es su gran virtud y no un defecto, está la película en sí.

Como el protagonista, Ortega emprende en su película una búsqueda imprevisible (e irresistible). Una búsqueda del tono, del género (la comedia en su sentido más amplio, de la absurda a la soez y al 'slapstick', el 'thriller', el fantástico) y de las formas que mejor casan en cada momento con el ánimo (y el físico) cambiante de Remo. Con el 'mood' de un tebeo 'underground', 'El Jockey' tiene el don de romper todo el tiempo con lo previsible (y lo sensato) sin volverse caprichosa. O siendo caprichosa solo de vez en cuando y con gracia. Las claves de que su naturaleza sorpresiva funcione son la capacidad de Ortega para encontrar un ánimo y una estética que se impongan a los cambios de relato y personajes, la personalidad de su protagonista y la complicidad de los actores, creyentes del universo mutante de Ortega.