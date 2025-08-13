Estrenos de cine
Crítica de 'Los Súper Elfkins': duendes de verano
Quim Casas
'Los Súper Elfkins'
Dirección: Ute von Münchow-Pohl
Animación
Año: 2024
Estreno: 14 de agosto de 2025
★★
Cuando, al comenzar la película, la duendecilla Elfie y dos de sus amigos vuelan en una cometa y acaban chocando estrepitosamente contra un contenedor de basura, otro duende se preocupa por si se habrán roto los sombreros, no por el daño físico que puedan haberse hecho. Los vistosos y puntiagudos sombreros rojos dan entidad a estos simpáticos personajes –¿qué duende, elfo o criatura similar de una película de animación para niños o adultos no lo es? – que además son tan buenos que ayudan a la especie humana; en este caso, a una agotada costurera y a una hija que no cree en los duendes. El destinatario del producto es puramente infantil. No hay coartada para padres y madres. O quizá sí, porque 'Los Súper Elfkins', secuela de otra cinta de animación alemana de 2019, tiene desde la primera escena alguna referencia a 'Misión: Imposible', y no sé si los más pequeños son fervorosos seguidores de las andanzas de Tom Cruise como Ethan Hunt.
El hábitat de los pequeños protagonistas es como una caja de muñecas gigante, el estilo de animación es bonito y blando, cuenta con algunas situaciones ilustradas con dibujos más propios de 'cartoon' y unos 'elfkins' distintos, menos tradicionalistas y más retro-futuristas, le ponen algo de pimienta a la cinta. La chiquillada, encantada. De eso se trata.
Suscríbete para seguir leyendo
- La imprudencia de un grupo de jóvenes en la playa de Las Burras
- No es vasco: la historia del nombre canario que triunfa más en Barcelona que en las Islas
- Las dos vecinas de Telde fallecidas en un accidente en León predicaban por la Península
- Una joven de 21 años y vecina de Las Palmas de Gran Canaria, vinculada a estafas en alquileres y entradas falsas en toda España
- ¿Hasta cuándo durará el calor en Canarias?
- Un masaje en esta playa de Canarias deja boquiabiertos a vecinos y turistas
- Las temperaturas inician una bajada en Canarias tras cinco días a más de 40 grados
- Encuentran un cadáver calcinado en un furgón tras un incendio en Ojos de Garza