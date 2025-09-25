Estrenos de cine
Crítica de 'Los lazos que nos unen': la directora francesa Carine Tardieu explora modelos no convencionales de maternidad, paternidad y familia
Desirée de Fez
'Los lazos que nos unen'
Año: 2024
Directora: Carine Tardieu.
Reparto: Valeria Bruni Tedeschi, Pio Marmaï, Raphaël Quenard, Vimala Pons, César Botti, Catherine Mouchet y Marie-Christine Barrault.
Estreno: 26/09/25
★★★
Hay una película del director francés Emanuel Mouret cuyo título captura la esencia de su filmografía y también sería perfecto para este filme de la cineasta Carine Tardieu: 'Las cosas que decimos, las cosas que hacemos' (2020). Sobre esa contradicción tan humana, la que nos lleva a veces a hacer y decir las cosas en sentidos opuestos, se levanta 'Los lazos que nos unen', película estrenada en la Sección Oficial del festival de Venecia el pasado año.
Valeria Bruni Tedeschi encarna a la protagonista, una mujer soltera, encargada de una librería feminista, cuya visión de la maternidad y su idea familia se tambalea al entrar en su vida un vecino viudo (Pio Marmaï) con dos hijos muy pequeños. Quizá por su base literaria, una novela de la francesa Alice Ferney, 'Los lazos que nos unen' resulta algo dispersa al abrir demasiados frentes; se desenfoca cuando se aleja de la trama principal para perfilar a los secundarios. Sin embargo, crece cuando se centra en la relación entre la protagonista y su vecino.
Tardieu plantea en su película esencialmente dos temas: la familia y la maternidad no convencionales. Los explora con inteligencia, delicadeza, humor y una emoción ajustada, reflejando en todo momento esa naturaleza contradictoria que nos hace querer y hacer cosas distintas. Se apoya para ello en una escritura muy fina, unas interpretaciones llenas de verdad y una dirección que fluye con naturalidad y elegancia.
Suscríbete para seguir leyendo
- El alto precio de vivir en Canarias: Las Palmas de Gran Canaria se cuela en el ‘top 10’ de las ciudades más caras
- La calle de Las Palmas de Gran Canaria que lleva su nombre no es por azar: este es el hombre que hizo crecer la ciudad
- En este hotel de Canarias cambió por completo la historia de España: así se encuentra la habitación donde durmió Franco la noche anterior a que estallase la Guerra Civil
- Han sentenciado a la ciudad entera': los empresarios de Joaquín Costa responden a la limitación horaria
- Los paros totales de guaguas regresan en octubre por la falta de acuerdos entre sindicatos y cabildos
- Ni socorrista ni sombrillas: la piscina natural más perdida de Gran Canaria
- Así es el volcán de La Palma por dentro: primera imagen del interior del Tajogaite
- Ya no hay tiempo de espera para comer una pizza: esta máquina del sur de Gran Canaria lo cambia todo