Estreno de cine
'Adorable', un extraordinario retrato de una mujer escindida
La obra es un retrato de una mujer que a veces no puede contener su ira, lo que la lleva a situaciones límite con su pareja y sus cuatro hijos
Quim Casas
‘Adorable’ (2024)
Dirección: Lilja Ingolfdottir
Intérpretes: Helga Guren, Oddgeir Thune, Heidi Gjermundsen
Estreno: 3/10/2025
Puntuación: * * * *
La extraordinaria producción noruega ‘Adorable’ es un afinado y afilado retrato de una mujer que a veces no puede contener su ira, lo que la lleva a situaciones límite con su pareja y sus cuatro hijos, dos de ellos fruto de una relación anterior. Produce Thomas Robsahm, quien estuvo detrás de una de las películas más importantes del cine noruego y del europeo de hace unos años, ‘La peor persona del mundo’, de Joachim Trier.
La debutante Lilja Ingolfdottir no tiene aún el temple dramático de Trier, pero su ópera primera es apabullante. Beneficiada de una no menos extraordinaria interpretación de Helga Guren, muestra a una mujer decidida que en las primeras escenas se fija en un hombre y no ceja hasta estar con él. Siete años después las cosas son distintas. Ella debe aprender a gestionar su ira, pero no sabe cómo hacerlo. La secuencia –muy ‘bergmaniana’– con la sicóloga, en la que visualiza situaciones del pasado que le permiten descubrir cómo es en realidad, es fundamental para el engranaje de este relato que pasa por tensiones, reconciliaciones breves y una ruptura que solo ella no quería, o no podía ver. El proceso es doloroso, pero la directora, con la complicidad de su actriz, adopta una postura que, sin desdramatizar, aporta un realismo seco que funciona con inusual precisión.
