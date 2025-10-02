Estrenos de cine
Crítica de 'The smashing machine': Dwayne Johnson quiere un Oscar
La película se esfuerza mucho por emular las hechuras del documental de 2004 en el que se basa, y entretanto evita el tipo de clichés propios de los biopics hollywoodienses pero no se molesta en buscar otras formas de implicar al espectador
Nando Salvà
'The Smashing Machine'
Director: Bennie Safdie
Intérpretes: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Ryan Bader, Bas Rutten
Año: 2025
Estreno: 3 de octubre de 2025
★★★
A finales de los 90, el luchador Mark Kerr pasó de ser dominador de las artes marciales mixtas a estar a punto de morir a causa de su fragilidad psicológica y su adicción a los opiáceos. Por su propio historial como campeón de la lucha libre, por su parte, Dwayne Johnson entiende tanto el subidón que proporciona pelear frentea multitudes fervorosas como las secuelas físicas y mentales que buscarlo genera. Y nada de lo que este repaso a la figura de Kerr ofrece es tan interesante como esa conexión metatextual entre actor y personaje, implícita en su premisa.
‘The Smashing Machine’ se esfuerza mucho -demasiado- por emular las hechuras del documental de 2004 en el que se basa, y entretanto evita el tipo de clichés propios de los biopics hollywoodienses pero no se molesta en buscar otras formas de implicar al espectador. Es una película reacia a generar dramatismo, y eso sorprende aún más si consideramos que su director es Bennie Safdie, autor junto a su hermano Josh de intrigas increíblemente intensas y atosigantes como ‘Good Time’ (2017) y ‘Diamantes en bruto’ (2019). Asimismo, no ahonda en la interioridad de Kerr ni en la relación increíblemente tóxica que mantuvo con su novia, y todo cuanto tiene que decir es que los atletas profesionales sufren mucho.
Nada de eso es culpa de Johnson, que se sumerge en la vulnerabilidad de su personaje y lo mantiene tan proclive a una dulzura casi infantil como a una furia incontrolable. Su trabajo es lo mejor de una película que sin duda fue concebida -en parte por él mismo, que es uno de sus productores- para promocionar las habilidades interpretativas que hasta ahora no había tenido ocasión de demostrar, y con el objetivo de proporcionarle una nominación al Oscar. Probablemente lo logre.
