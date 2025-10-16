Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estrenos de cine

'Caza de brujas': Julia Roberts se pierde entre excesos de pretensión intelectual

Julia Roberts y Andrew Garfield en 'Caza de brujas'.

Julia Roberts y Andrew Garfield en 'Caza de brujas'. / EPC

Nando Salvà

'Caza de brujas'

Director: Luca Guadagnino

Reparto: Julia Roberts, Andrew Garfield, Ayo Edebiri, Michael Stuhlbarg

Año: 2025

Estreno: 17 de octubre de 2025

★★

Desde el principio, ‘Caza de brujas’ quiere convencernos de su capacidad provocadora, y esa es solo una de las muchas muestras de desesperado postureo que ofrece mientras finge examinar el dilema que afronta una profesora de filosofía de Yale -Julia Roberts, impecable- cuando uno de sus colegas más cercanos y su alumna favorita se ven envueltos en un presunto caso de agresión sexual. Lo sucedido no importa tanto como la reacción pública a la acusación, que el director Luca Guadagnino usa para enunciar una plétora de cuestiones relacionadas con la cultura de la cancelación como la tiranía de lo ‘woke’, la brecha generacional que divide el feminismo y el machismo del mundo académico. Su negativa a explorarlas sintoniza con un presente en el que las creencias importan menos que la exhibición de creencias, pero también evidencia un reaccionario oportunismo.

Más que para señalar cómo los guardianes del mundo de las ideas traicionan esas ideas por su propio interés, la película usa la élite del mundo universitario como coartada para exhibir mucho intelectualismo vacío pero aplastante y nada de la seductora sensualidad que derrochan las mejores películas de Guadagnino. Sus personajes, todos ellos desagradables, apenas se detienen a respirar mientras escupen palabrería sobre la naturaleza del libre albedrío o la ética de la virtud, nos acribillan con alusiones a Foucault, Hegel, Heidegger, Nietszche o Adorno y se vomitan entre sí argumentos regurgitados. Y entretanto Guadagnino los hace comportarse de forma inexplicable, al tiempo que llena la película de subtramas a la postre intrascendentes y escenas de significado indescifrable. A causa de todo ello, ‘Caza de brujas’ es un misterio carente de curiosidad, y una diatriba sin tesis. Pura pose.

TEMAS

