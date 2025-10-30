Crítica de 'The mastermind': Josh O'Connor protagoniza un filme esencialista de dudas y atracos

Pese a su importancia en el cine independiente contemporáneo, generalmente producida por Todd Haynes, no es Kelly Reichardt una directora asidua en nuestras salas de cine. Ahora se estrena su último trabajo, ‘The mastermind’. Quizá lo haga porque, entre otras cosas, tiene a un actor de moda al frente de su reparto, Josh O’Connor, quien da vida a un tipo casado y con hijos, sin trabajo estable ni esperanzas de tenerlo, que con la ayuda de dos delincuentes de poca monta como él roba cuatro cuadros abstractos de Arthur Dove de un museo de Framingham, pequeña ciudad de Massachussets.

'The mastermind' Año: 2025 Dirección: Kelly Reichardt Intérpretes: Josh O’Connor, Alana Haim, Hope Davis Estreno: 31/10/2025 ★★★

La acción acontece en 1970, con varias referencias al contexto sociopolítico de entonces. James, el protagonista, sabe de pintura; le definen como un desertor de las escuelas de arte. Pero sabe muy poco de gestionar un robo, su propia vida, la relación con su esposa e hijos y con su padre, un respetado juez. ‘The mastermind’ es un filme de atracos… que no es un filme de atracos, al menos al uso.

Su puesta en escena minimalista remite al cine de Robert Bresson, a la esencialidad del director de ‘Pickpocket’, pero es que además el segundo tramo de la película, el más interesante, se convierte también temáticamente en una fábula ‘bressoniana’ sobre la libertad o no del individuo al realizar sus actos.