Estreno de cine
La historia imposible de un ladrón que se refugió durante semanas en una tienda de juguetes
Jeffrey Manchester, interpretado por Channing Tatum, debe vivir durante varias semanas escondido en una tienda de la cadena de juguetes Toys R Us
Quim Casas
‘Roofman: Un ladrón en el tejado’ (2025)
Dirección: Derek Cianfrance
Intérpretes: Channing Tatum, Kirsten Dunst, Peter Dinklage
Estreno: 12/12/2025
Puntuación: * *
Aunque parte de una situación real poco convencional y tiene algún chiste privado bastante divertido –el protagonista diciéndole a la mujer que ama que una chica como ella nunca se enamorará de alguien que lleve una camiseta de Spider-man, cuando la mujer en cuestión está encarnada por Kirsten Dunst, la novia del hombre araña en los filmes con Tobey Maguire–, ‘Roofman’ acaba estirándose más de la cuenta con su peripecia sentimental y no le saca todo el partido posible al protagonista y su contexto.
Este no es otro que vivir durante varias semanas escondido en una tienda de la cadena de juguetes Toys R Us. Es lo que hizo Jeffrey Manchester, a quien Channing Tatum da vida en la estela de sus composiciones primarias en filmes como ‘Magic Mike’. Y lo hizo escondiéndose de la policía tras fugarse por la cárcel. La condena fue por atracar más de 60 tiendas de McDonald’s entrando por el tejado.
De las alturas pasa a una superficie pequeña, pero convenientemente adecentada, donde se refugia y hasta vive con comodidad. Sin duda es una peripecia inusual y que funciona durante parte del metraje, pero se torna blanda innecesariamente y dilapida mediante clichés la originalidad inicial de la propuesta. No deja de ser otro caso de historia real que parece la más inverosímil de las ficciones.
