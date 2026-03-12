Estreno de cine
Crítica de 'La hija pequeña': portentosa interpretación de la debutante Nadia Pelliti en una película sobre la identidad sexual y cultural
Quim Casas
'La hija pequeña'
Dirección: Hafsia Herzi
Intérpretes: Nadia Pelliti, Park Ji-min, Mouna Soualem
Estreno: 13/3/2026
Puntuación: ★★★★
Uno de los aspectos destacados de ‘La hija pequeña’ reside en la interpretación de la debutante Nadia Pelliti, recompensada en el último festival de Cannes. La directora del filme, Hafsia Herzi, es también actriz, y su trabajo meticuloso para obtener lo máximo de la joven protagonista le confiere estilo y prestancia a su propuesta. Porque el argumento lo hemos visto en otras películas francesas de los últimos años: la oposición entre dos culturas distintas -la argelina y musulmana frente a la francesa y laica- y cómo un personaje aún frágil se encuentra escindido entre ambas.
El trabajo de Pelliti es portentoso, más en lo que sugiere con la mirada o el silencio que en lo que dice. La maduración de su personaje es expresada, desde la timidez a la plenitud, en función de cómo se relaciona con las mujeres con las que contacta a través de las aplicaciones de citas. Los conflictos de orden cultural, familiar y religioso están ahí, pero Herzi no carga las tintas dramáticas y prefiere que todo se vaya desarrollando con la misma pausa con la que Fatima, la protagonista, encara los cambios. La periferia parisina y la gran ciudad. El deseo clandestino. La contradicción. La identidad. La cultura. La familia. La pareja. Muchos elementos bien concatenados y mostrados con pausa y naturalidad.
