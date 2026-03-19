Estrenos de cine
Crítica de 'La sonrisa del mal': Una muestra misteriosa y confusa de relato de terror
Paolo Strippoli estrena su nueva película
Quim Casas
'La sonrisa del mal'
Año: 2025
Dirección: Paolo Strippoli
Intérpretes: Michele Riondino, Giulio Feltri, Romana Maggiori
Estreno: 20/3/2026
★★
Paolo Strippoli es un joven director italiano especializado en el cine de terror, uno de los géneros populares que ha vivido auténticos momentos de esplendor en la cinematografía italiana con los filmes de Mario Bava, Riccardo Freda, Dario Argento o Lucio Fulci. ‘La sonrisa del mal’ es deliberadamente confusa en buena parte de su metraje. En el prólogo, una mujer se sorprende con una reacción de su bebé fuera de campo, y entonces sobreviene la tragedia. Después, un profesor de educación física con un pasado traumático y un duelo no superado, llega a la pequeña población rural de Remis, definida por sus habitantes como el valle de las sonrisas. Todo lo que ocurre allí es desconcertante, empezado por una caja misteriosa –como las del cine de Luis Buñuel y David Lynch–, repleta de mechones de pelo, y la presencia de un introvertido adolescente con la mitad del cabello y de las cejas de color blanco.
Con pocos y estudiados sobresaltos y un intento, no siempre logrado, de crear una atmósfera tan agobiante como indescifrable, la película avanza hacia un desenlace que poco a poco el espectador empieza a vislumbrar. Comenzamos a entender porque a la zona se la conoce como el valle de las sonrisas y que es imposible empezar de cero, aunque pagando, quizás, un precio demasiado alto.
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