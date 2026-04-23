Estrenos de cine
Crítica de 'La risa y la navaja': Una ambiciosa e inabarcable reflexión sobre la identidad, el neocolonialismo y el sentimiento de culpa europeo
El cineasta portugués Pedro Pinho aborda el neocolonialismo y la complejidad de la identidad en su ambiciosa nueva obra de más de tres horas
Quim Casas
‘La risa y la navaja’
Año: 2025
Dirección: Pedro Pinho
Intérpretes: Sérgio Coragem, Cleo Diára, Jonathan Guilherme
Estreno: 24/4/2026
★★★
Algunos de los anteriores trabajos del cineasta portugués Pedro Pinho giraban en torno a conflictos en Cabo Verde, una de las antiguas colonias lusas. Aunque su película más representativa es ‘La fábrica de nada’, centrada en los en una fábrica, Pinho vuelve al tema colonial en la inabarcable y ambiciosa ‘La risa y la navaja’. El estilo sobrio y directo del cineasta, también didáctico, queda algo desnaturalizado en este último filme debido a la cantidad de temas y enfoques que procura sobre la historia, en la que el neocolonialismo es un factor más.
Ocho años separan su anterior cinta, ‘La fábrica de nada’, de ‘La risa y la navaja’. Tiempo más que suficiente para organizar un relato y buscar la financiación. Pinho se pierde a veces en disquisiciones algo repetitivas. Funciona mejor en la sencillez. El protagonista, un ingeniero ambiental portugués completamente perdido en todos los sentidos –sexual, afectivo, laboral y político– conoce a un grupo de gente, queda fascinado por un ‘drag queen’ brasileño y negro –contrastes simples y efectivos– y un reguero tan insinuante como tortuoso de personajes de los que no acaba de aprender nada. Son más de tres horas y media de metraje, también tiempo suficiente para un discurso político que va de lo íntimo a lo ambicioso y viceversa.
Suscríbete para seguir leyendo
- La hija de Fayna Bethencourt debuta ante el público con su primer trabajo de interpretación: dos gotas de agua
- El Cabildo promueve un carnet para ofrecer ventajas a personas mayores
- Agaete cobrará 400 euros por día de rodaje de un película, 104 por bochinche y tres euros de entrada al Museo de Las Flores
- El Gobierno de Canarias declara la prealerta por evento multitudinario ante la visita del papa León XIV
- Así es el chalet más lujoso de Gran canaria: 3.49 millones de euros por un oasis en Maspalomas
- Una menor denuncia una agresión sexual en un complejo turístico del sur de Gran Canaria: 'Me ha costado estudios, amistades y vida social
- El director del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria anulado por la Justicia: “Hemos hecho un procedimiento impecable”
- Adelina Torres, militar: 'La experiencia de las Fuerzas Armadas españolas las convierte en un referente internacional