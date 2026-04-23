Estreno de cine
'Zona 3' es un alegato contra la IA tan poco original como la IA
La cinta de Cédric Jimenez se inspira en numerosas ficciones de ciencia ficción para alertar sobre la tecnología y la vigilancia estatal
Nando Salvà
ZONA 3
Puntuación: 2
Director: Cédric Jimenez
Intérpretes: Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos, Louis Garrel, Romain Duris
Año: 2025
Estreno: 24 de abril de 2026
‘Blade Runner’. ‘Minority Report’. ‘Hijos de los hombres’. ‘Los juegos del hambre’. ‘Días extraños’. ‘El quinto elemento’. ‘Yo, Robot’. ‘Elysium’. La lista de ficciones cinematográficas de las que ‘Zona 3’ toma préstamos descarados es interminable, y eso es a la vez de lo más apropiado y bastante hipócrita viniendo de una película diseñada a modo de grito de alarma contra una tecnología cuyo uso más extendido es el refrito de información preexistente.
Dirigida por Cédric Jimenez, transcurre en una versión orwelliana de París controlada por una inteligencia artificial omnipresente y dividida por clases sociales, y en la que dos héroes estereotípicos -un policía indisciplinado pero infalible y una joven agente honrada e ingenua- se enfrentan a un misterio criminal que cualquier espectador será capaz de resolver antes que ellos. Mientras los acompaña, ‘Zona 3’ insiste en llenar todas sus escenas de diálogos explicativos a pesar de que no cuenta nada que no hayamos oído mil veces ya acerca de las desigualdades económicas, la militarización de la ley, la ubicuidad del algoritmo y la vigilancia estatal permanente, por lo que resulta tentador sospechar que su guion fue generado por ChatGPT. Entretanto, orquesta un puñado de escenas de acción meramente solventes de camino hacia una resolución de lo más irresponsable, que señala a una IA descontrolada como la única culpable del fascismo que nos asola y exhime de toda responsabilidad al factor humano.
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